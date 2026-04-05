Khoảnh khắc rạng rỡ của tân cử nhân xuất sắc ĐH Ngoại thương

Sáng 5/4, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 cho sinh viên đại học chính quy tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh. Trong số 1.265 tân cử nhân, hầu hết sinh viên hoàn thành chương trình trong 3,5 năm, sớm 6 tháng so với khung đào tạo thông thường.

Khoảng 30% sinh viên trong số này đạt kết quả học tập loại xuất sắc, còn lại là giỏi và khá. So với cùng đợt năm ngoái, số sinh viên xuất sắc giảm khoảng 2,4%. Song, tỷ lệ này vẫn thuộc top cao trong cả nước.

ThS Phạm Thanh Hà, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương, cho biết các sinh viên tốt nghiệp đợt này không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Nhiều em gặt hái kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Tiêu biểu có thể kể đến giải huy chương bạc Olympic Toán sinh viên toàn quốc; giải nhì toàn quốc Olympic Tin học khối không chuyên; giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên đại học năm 2024; giải nhì cuộc thi lập trình không chuyên khu vực châu Á; quán quân cuộc thi Phân tích dữ liệu DAZONE 2025; giải ba Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt nam khu vực miền Bắc...

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt giải cao, trong đó có 7 nhóm được trao giải thưởng nghiên cứu khoa học của Bộ GD&ĐT, 27 nhóm đạt giải cấp trường, cùng nhiều bài báo và công bố trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, các sinh viên còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng, đồng thời giành nhiều giải thưởng trong các sân chơi thể thao và nghệ thuật.

Trong đợt tốt nghiệp này, 17 tân cử nhân đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu được trao giấy khen và huy chương từ nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương, bày tỏ sự tự hào về các tân cử nhân. Cô nhắn nhủ học trò rằng bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý, và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức.

Các em hãy dám dấn thân để theo đuổi ước mơ và lý tưởng của mình, luôn giữ sự tận tâm và nhiệt huyết trong từng công việc, đồng thời giữ cho mình sự khiêm nhường và lòng bao dung.

"Cô mong rằng mỗi chúng ta sẽ vừa đủ rực rỡ để theo đuổi ước mơ của mình, vừa đủ tĩnh lặng để không ngừng trưởng thành", PGS.TS Phạm Thu Hương nhắn nhủ.

Đại học Ngoại thương thành lập năm 1960. Đây là trường đại học công lập hàng đầu của Việt Nam cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính - ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ.

Hiện, trường có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, phân hiệu tại TP.HCM và Cơ sở Quảng Ninh. Nhà trường có gần 20.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và hơn 850 cán bộ, giảng viên, nhân viên.