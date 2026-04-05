Nữ sinh Gia Lai dẫn đầu đợt tốt nghiệp sớm của ĐH Ngoại thương

Từ Gia Lai ra Hà Nội học đại học, Vũ Lương Ngọc Anh vượt qua hơn 1.000 sinh viên, đứng đầu đợt tốt nghiệp sớm của Đại học Ngoại thương năm 2026 với GPA gần tuyệt đối.

Vũ Lương Ngọc Anh, 22 tuổi, là sinh viên chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương. Nữ sinh hoàn thành chương trình học trong 3,5 năm, sớm một kỳ so với khung đào tạo tiêu chuẩn.

Ngoài điểm học tập 3.99/4, điểm rèn luyện của Ngọc Anh cũng đạt 97/100. Nữ sinh còn có 6 kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập, cùng nhiều học bổng doanh nghiệp khác.

“Mình khá bất ngờ khi là sinh viên có điểm cao nhất trong đợt tốt nghiệp sớm lần này. Trước đây, mình thường là ‘vua về nhì’ trong các cuộc thi, nên kết quả này khiến mình rất vui và tự hào”, Ngọc Anh nói.

Chỉ duy nhất một môn không đạt điểm A

Ngọc Anh sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, song quê gốc lại ở Hải Phòng. Năm lớp 12, muốn trải nghiệm môi trường mới, nữ sinh quyết định đăng ký Đại học Ngoại thương tại Hà Nội, cách nhà hơn 1.000 km thay vì học phân hiệu 2 ở TP.HCM.

Bước vào đại học, dù chương trình đào tạo hoàn bằng tiếng Anh, Ngọc Anh không gặp nhiều khó khăn do từng là học sinh chuyên Anh và có IELTS 8.0. Nữ sinh kể năm đầu tiên, sinh viên chủ yếu học các môn đại cương, khối lượng kiến thức lớn và yêu cầu tự học cao hơn so với phổ thông.

Để theo kịp, nữ sinh duy trì thói quen đi học đầy đủ, ghi chép kỹ các ý chính trên lớp và ôn lại bài sau mỗi buổi học. Nhờ vậy, Ngọc Anh đạt 4/4 ngay từ những kỳ đầu. Nhưng phải đến năm hai, nữ sinh mới bắt đầu đặt mục tiêu rõ ràng hơn.

“Mình nhận ra nếu cố gắng thêm một chút thì hoàn toàn có thể đạt học bổng. Từ đó, mình bắt đầu học có kế hoạch hơn. Sau mỗi buổi học, mình thường ở lại hỏi thêm thầy cô về những phần chưa hiểu hoặc mở rộng vấn đề”, nữ sinh nói.

Các môn học, Ngọc Anh đều đạt điểm A, chỉ duy nhất điểm B ở môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Theo nữ sinh, môn học này có nhiều kiến thức mang tính định tính và yêu cầu cách tiếp cận khác với các môn phân tích số liệu mà cô quen thuộc. Dù vậy, điểm B không phải là điều quá tiêu cực, mà ngược lại giúp cô nhìn rõ những điểm cần cải thiện trong quá trình học tập.

Các học kỳ, Ngọc Anh đều đạt GPA tích lũy 3.97-4.

Trong khi đó, thử thách lớn hơn với Ngọc Anh lại đến từ nhịp sống và môi trường hoạt động sôi nổi tại Ngoại thương.

“Sinh viên Ngoại thương rất năng động, nhiều người đã quen với hoạt động phong trào từ thời phổ thông nên ban đầu, mình hơi choáng vì mọi thứ diễn ra rất nhanh và chuyên nghiệp”, Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh thử sức ở một số câu lạc bộ, chủ yếu ở các ban hậu cần và truyền thông, nhưng không trúng tuyển. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, cô xem đó là cơ hội để hiểu rõ hơn về môi trường hoạt động và tìm kiếm những nơi phù hợp hơn với bản thân.

Sau đó, nữ sinh tham gia vào ban truyền thông của Cộng đồng sinh viên chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, đồng thời góp mặt trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.

Theo Ngọc Anh, việc tham gia câu lạc bộ không chỉ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm mà còn mở rộng các mối quan hệ. “Mình quen được nhiều bạn ở các ngành khác nhau. Sau này, khi tham gia các dự án hay cuộc thi, những mối quan hệ này cũng giúp mình dễ dàng kết nối và làm việc cùng nhau”, nữ sinh nói.

Bước vào lĩnh vực khoa học dữ liệu

Ngoài học tập, Ngọc Anh bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học từ năm hai. Một trong những dấu ấn đáng nhớ là bài nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, khi cô đang học năm ba. Ngoài ra, nhóm của Ngọc Anh còn có một số bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước.

Quá trình làm nghiên cứu cũng là lúc nữ sinh dần mở rộng mối quan tâm sang các lĩnh vực liên quan đến khoa học dữ liệu. Theo Ngọc Anh, khi học các môn như Kinh tế lượng hay Phương pháp nghiên cứu, cô nhận ra nhiều bài toán trong kinh tế có thể được tiếp cận bằng các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại.

Từ đó, nữ sinh kinh tế bắt đầu tự tìm hiểu thêm về khoa học dữ liệu, thống kê… Cô nhìn nhận khó khăn lớn nhất không phải là học cú pháp lập trình mà là hiểu cách tư duy của lĩnh vực khoa học dữ liệu.

“Ban đầu, mình gần như không có nền tảng công nghệ, những khái niệm như Python, SQL hay học máy đều rất mới. Chủ yếu, mình tự học qua các khóa trực tuyến, vừa học vừa thử áp dụng vào các bài toán nhỏ”, Ngọc Anh cho biết.

Cuối năm 2025, Ngọc Anh cùng một người bạn thực hiện một nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết trò chơi và học máy. Theo nữ sinh, đây là đề tài thử thách vì nhóm phải tự tìm hiểu nhiều kiến thức mới, từ các thuật toán đến cách áp dụng chúng vào các mô hình kinh tế.

Bài nghiên cứu này sau đó được chấp nhận tại hội thảo khoa học quốc tế về Trí tuệ nhân tạo AAAI, tổ chức ở Singapore. Với Ngọc Anh, đây là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong quá trình học đại học.

Sau những trải nghiệm nghiên cứu khoa học, Ngọc Anh quyết định tìm cơ hội làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu trong kinh doanh và tài chính, thay vì thuần kinh tế.

Tháng 10/2025, dù mới kỳ 1 năm 4, nữ sinh đã trúng tuyển làm nhân viên chính thức tại một ngân hàng. Công việc của Ngọc Anh là sử dụng các công cụ lập trình để xây dựng, kiểm định các mô hình học máy, phục vụ việc đánh giá rủi ro của khách hàng.

“Ví dụ phổ biến là mô hình dự đoán khả năng trả nợ của khách hàng. Các kết quả phân tích sẽ giúp ngân hàng đưa ra quyết định cấp tín dụng hoặc quản lý rủi ro tốt hơn”, Ngọc Anh cho biết.

Nhìn lại bốn năm đại học, Ngọc Anh cho rằng điều quan trọng nhất cô học được không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là sự tự tin vào bản thân. Chính những lần dám thử sức trong 4 năm đã giúp cô có thêm nhiều cơ hội trong học tập và công việc.

Thời gian tới, Ngọc Anh dự định tiếp tục làm việc để tích lũy kinh nghiệm và hiểu mình trước khi học lên cao hơn. Nữ sinh đang tìm hiểu các chương trình thạc sĩ thiên về phân tích định lượng hoặc khoa học dữ liệu trong kinh tế.