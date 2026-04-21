22 chứng chỉ được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp 2026

Danh sách 22 chứng chỉ được chấp nhận miễn thi trong xét tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm các ngôn ngữ: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026, Bộ GD&ĐT bổ sung thêm hai loại chứng chỉ miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp, là tiếng Hàn TOPIK và tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT).

Lý do là hai chứng chỉ này mới được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với các bậc của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Như vậy, so với các năm trước, danh sách mới được mở rộng thêm 2 chứng chỉ, nâng tổng số lên 22 loại chứng chỉ có thể sử dụng để miễn thi Ngoại ngữ xét tốt nghiệp. Trong đó, tiếng Anh chiếm đến 12 chứng chỉ.

Danh sách các chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ như sau:

Môn Ngoại ngữ Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ Tiếng Anh - TOEFL ITP 450 điểm

- TOEFL iBT 45 điểm

- TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 275; Đọc: 275; Nói: 120; Viết: 120 Educational Testing Service (ETS) IELTS 4.0 British Council (BC); International Development Program (IDP) - B1 Preliminary

- B1 Business Preliminary

- B1 Linguaskill Cambridge Assessment English; Cambridge University Press & Assessment Aptis ESOL B1 British Council (BC) - Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2

- Pearson Test of English Academic (PTE Academic) 43 điểm

- Versant English Placement Test (VEPT) 43 điểm Pearson Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đạt từ Bậc 3 Các đơn vị tổ chức thi theo quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành Tiếng Nga TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1) Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi) Tiếng Pháp - TCF 300 điểm

- DELF B1 Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP); Cơ quan Giáo dục Quốc tế Pháp (France Education International - FEI) Tiếng Trung Quốc HSK 3 - Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Hanban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc); Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation”) TOCFL cấp độ 3 Ủy ban công tác thúc đẩy kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the Test of Proficiency - Huayu) Tiếng Đức - Goethe-Zertifikat B1 Viện Goethe (Goethe-Institut) - DSD cấp độ B1 Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA) Tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) J.TEST cấp độ D Công ty TNHH Gobun Kenkyusya (Gobun Kenkyusya Co., Ltd) Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc (KICE)

Lưu ý, chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp, nhưng không được quy đổi thành điểm 10. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này.

Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Những chứng chỉ nói trên chỉ được dùng để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu đăng ký xét tuyển đại học bằng tổ hợp có bài thi ngoại ngữ, thí sinh phải dự thi môn Ngoại ngữ để lấy điểm.

Ngoài đối tượng có chứng chỉ hợp lệ, học sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT cũng thuộc đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong hai ngày 11-12/6. Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.