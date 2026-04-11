Những điểm mới đáng chú ý thi tốt nghiệp THPT 2026

Loạt điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đại diện Bộ GD&ĐT thông tin tới các thí sinh.

Tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, chỉ ra nhiều điểm mới trong kỳ thi năm nay.

Thứ nhất, điểm ưu tiên của thí sinh được xác định theo trường THPT mà học sinh theo học, thay vì theo địa chỉ thường trú như trước đây. Thời gian học của thí sinh phải đảm bảo tối thiểu 2/3 chương trình cấp THPT.

Thứ hai, bộ bổ sung thêm hai loại chứng chỉ ngoại ngữ là tiếng Hàn TOPIK và tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT). Như vậy, danh sách 22 chứng chỉ được chấp nhận trong năm 2026 gồm các ngôn ngữ: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn. Trong đó, tiếng Anh chiếm đến 12 chứng chỉ.

Thứ ba, về công tác chấm thi và phúc khảo, năm 2026, có thể nhiều địa phương có nhiều ban in sao đề, ban chấm thi... Ông Chương lưu ý các địa phương cần có sự đồng đều giữa các điểm này.

Bộ điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng. Cụ thể, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Đồng thời, tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Trước đây, bài thi lệch 0,5 điểm mới cần đối thoại.

Thời gian thu nhận đơn phúc khảo sẽ giảm từ 10 xuống còn 5 ngày để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Thứ tư, quy chế mới giảm một nửa số giấy tờ cần thiết với thí sinh trước và sau kỳ thi tốt nghiệp. Theo đó, giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại duy nhất là "giấy báo dự thi". Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành “giấy chứng nhận kết quả thi”.

Hai loại giấy này do trường THPT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp; hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT). Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Thứ năm, kỳ thi năm nay tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi. Trong đó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ GD&ĐT thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công (như gửi đĩa CD qua đường bưu điện), góp phần tăng tốc độ xử lý.

Thứ sáu, Bộ GD&ĐT tăng cường phân cấp để đảm bảo phù hợp với các quy định mới cũng như giảm áp lực cho các Sở GD&ĐT, giao quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cho hiệu trưởng các trường thay vì giám đốc Sở GD&ĐT như trước.

Theo GS Huỳnh Văn Chương, quy mô của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tương tự năm trước, tức trên 1 triệu thí sinh dự thi. Tuy nhiên, nếu như năm trước có 2 loại đề thi, 2 quy chế thi ứng với 2 chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018, thì năm nay chỉ còn 1 đề thi, 1 quy chế.

Theo kế hoạch, ngày 24/4, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thời gian kéo dài cho đến hết ngày 5/5.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong hai ngày 11-12/6. Ngày 10/6, các em sẽ làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi. Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Ngoài các thay đổi trên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.