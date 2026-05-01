15 ngành học dự kiến được cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm

Sinh viên 15 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược dự kiến được cấp học bổng 37-55 triệu đồng/năm học; bậc thạc sĩ, tiến sĩ tối đa 84 triệu đồng/năm.

Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Nếu được thông qua, chính sách mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/9/2026.

15 nhóm ngành dự kiến được cấp học bổng bao gồm: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - Địa vật lý và Trắc địa, Kỹ thuật mỏ, Xây dựng.

Bộ GD&ĐT cho biết đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam cần tăng tốc trong giai đoạn tới để phục vụ chuyển đổi số, công nghiệp hóa và phát triển kinh tế tri thức

Chính sách học bổng này này áp dụng cho công dân Việt Nam đang theo học hệ chính quy, bao gồm cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ. Mức học bổng được thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm nhu cầu học tập, sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích rõ rệt. Các mức học bổng dự kiến chia theo bậc học và nhóm ngành.

Ở bậc đại học, mức hỗ trợ dao động 3,7-5,5 triệu đồng/tháng; bậc thạc sĩ và tiến sĩ tối đa lên tới 8,4 triệu đồng/tháng, áp dụng 10 tháng học/năm.

Việc xét và chi trả học bổng căn cứ dữ liệu sẵn có khi thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, không phát sinh thủ tục.

Đối tượng được xét học bổng hỗ trợ học bổng gồm:

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (thời gian đạt giải không quá 3 năm).

Thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển gồm môn Toán và hai trong số bốn môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi). Nhóm này đồng thời phải thuộc top 30% điểm cao nhất ở cùng nhóm ngành trong toàn quốc.

Lưu ý, các tổ hợp khác ngoài 5 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, nếu xét tuyển vào 15 ngành nêu trên sẽ không được nhận học bổng.

Để duy trì học bổng trong toàn khóa, người học phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập và năng lực nghiên cứu khoa học (đối với bậc sau đại học).

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, chính sách không dừng ở hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho người học, mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi theo đuổi các lĩnh vực có vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Thảo khuyên thí sinh hãy rà soát lại thế mạnh của bản thân ở các môn khoa học tự nhiên. Nếu có năng lực, đây là thời điểm để bứt phá. Học bổng này không chỉ hỗ trợ tài chính, mà còn là cơ hội để các em bước vào các lĩnh vực then chốt của đất nước trong 10-20 năm tới.