Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT đông kỷ lục

Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/5 (thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT), tổng số thí sinh đăng ký là 1.223.776 em, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, mỗi năm có khoảng 800.000 đến hơn 1,15 triệu thí sinh.

Trong số hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi năm nay, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 em (chiếm 94,78%), thí sinh tự do là 63.844 (chiếm 5,22%). Thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là 7.952 (chiếm 0,65%).

Gần như toàn bộ thí sinh lựa chọn đăng ký trực tuyến (98,45%), cho thấy hệ thống vận hành ổn định và hiệu quả.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Bộ GD&ĐT lưu ý năm nay, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn. Vì vậy, thí sinh cần bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, thi thử để có thêm kinh nghiệm, từ đó đánh giá được điểm hạn chế để ôn tập kỹ hơn.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.