Trường nào thưởng điểm cho học sinh có IELTS?

Ngoài quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh, nhiều trường cho biết sẽ cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ này, tối đa 1,5 điểm.

Giữa tháng 2, Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Trong đó, bộ quy định chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm hoặc cộng điểm khuyến khích, không được áp dụng đồng thời.

Bên cạnh đó, điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tối đa 1,5 điểm (thang điểm 30), thay vì tối đa 3 điểm như năm trước.

Hiện tại, một số trường đã thông báo sẽ cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, mức IELTS được cộng điểm phổ biến từ 5.0. Một số trường cộng điểm từ IELTS 4.0, bao gồm Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cùng cộng 0,5 điểm.

Về mức điểm cộng, mỗi trường lại có cách cộng điểm khác nhau. Ở mức IELTS 8.0-9.0 IELTS, hầu hết trường cộng 0,5 điểm.

Trên thang điểm 30, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đang có mức điểm cộng thấp nhất, từ 0,1-0,5 điểm, áp dụng từ 5.0 IELTS. Đại học Phenikaa cộng 1 điểm cho thí sinh có IELTS từ 6.0.

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cộng điểm thưởng khi xét tuyển tài năng và xét điểm thi đánh giá tư duy, mức 1-7 điểm, tính trên thang điểm 100.

Bảng điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS tại một số trường đại học cụ thể như sau:

STT Trường Mức điểm IELTS và điểm cộng khuyến khích 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0-9.0 1 Đại học Y Hà Nội





0,75 0,75 1 1,25 1,5 1,5 2 Đại học Mở TP.HCM

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 3 Học viện Phụ nữ Việt Nam



0,25 0,5 0,75 1 1,5 1,5 1,5 4 Đại học Giao thông Vận tải



0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 1,5 5 Học viện Ngân hàng





0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 6 Đại học Dược Hà Nội





0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 7 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương





0,25 0,5 1 1,25 1,5 1,5 8 Đại học Y tế Công cộng





0,5 0,5 1 1,25 1,5 1,5 9 Đại học Phenikaa







1 1 1 1 1 10 Đại học Văn hóa Hà Nội 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 11 Đại học Luật TP.HCM





0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 12 Đại học Luật Hà Nội





0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 13 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam



0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 1,5 14 Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

0,75 1 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 15 Đại học Sao Đỏ

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 16 Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng)



0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 1,5 17 Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp



0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 18 Đại học Thương mại



0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 1,5 19 Đại học Bách khoa Hà Nội



1/100 2/100 3/100 4/100 5/100 6/100 7/100 20 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 21 Đại học Nguyễn Tất Thành

0,25 0,5 1 1 1 1,25 1,25 1,5

IELTS là chứng chỉ năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của thí sinh trên thang 9 điểm. Chứng chỉ ngoại ngữ này bắt đầu được các trường đại học ở Việt Nam đưa vào làm một trong những tiêu chí xét tuyển từ những năm 2016-2017.

Đến nay, sau gần 10 năm, từ chỗ chỉ các trường kinh tế top đầu, trường đào tạo ngôn ngữ, nhiều trường thuộc khối y dược, sư phạm, kỹ thuật, quân đội, công an cũng đưa chứng chỉ IELTS vào xét tuyển đại học.