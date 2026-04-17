Huy Forum trải lòng về những cột mốc tưởng là đích đến

Zalo Video tiếp tục khai thác những câu chuyện nghề qua chuỗi livestream podcast “LiveHome Nghề Nghệ”, với sự tham gia của Nguyễn Hoàng Huy (Huy Forum) về “9.0 IELTS rồi sao nữa?”.

Tiếp tục format đối thoại mở, “LiveHome Nghề Nghệ” không đi theo hướng chia sẻ bí quyết đạt điểm cao mà tập trung vào câu chuyện phía sau thành tích.

Trong môi trường nơi con số dễ trở thành thước đo thành công, chương trình lựa chọn cách đặt câu hỏi ngược lại: Sau khi đạt được những cột mốc như 9.0 IELTS, điều gì mới thực sự quan trọng? Chính cách tiếp cận này đã tạo nên một không gian “trò chuyện chậm” nơi thành tích không còn là trung tâm, mà là điểm khởi đầu cho những suy ngẫm sâu hơn về hành trình cá nhân.

“9.0 IELTS không phải là đích đến, mà là một điểm khởi đầu,” Huy Forum nhìn nhận. Anh thẳng thắn nói về “cái bẫy chuyên gia”, khi một người đủ giỏi sẽ dễ bị giữ lại trong vùng an toàn, lặp lại con đường cũ. Thay vì tiếp tục đi theo con đường quen thuộc trong giáo dục, Huy chọn tái định vị bản thân thành creator để mở rộng ảnh hưởng. Từ đó, anh học cách truyền đạt theo “ngôn ngữ của đại chúng”, đưa kiến thức ra khỏi khuôn khổ truyền thống và tiếp cận nhiều người hơn. Với Huy, giá trị của một tấm bằng không nằm ở con số, mà ở việc bạn làm gì tiếp theo với nó.

Huy Forum trên set ghi hình LiveHome Nghề Nghệ cùng Zalo Video.

Sau khi Livehome lên sóng, khoảnh khắc được lan truyền mạnh mẽ sau buổi live đến từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: “Nếu không rực rỡ thì sao?”. Với Huy, không phải lúc nào cũng cần rực rỡ. Có những giai đoạn rất bình thường, thậm chí không nổi bật, nhưng đó là phần tự nhiên của hành trình. Điều quan trọng không phải là luôn đạt đỉnh, mà là vẫn tiếp tục đi, tiếp tục làm và hiểu rõ mình đang hướng tới điều gì.

Từ đó, câu chuyện không còn xoay quanh một con số như 9.0 IELTS, mà là cách mỗi người sử dụng nó như một bệ phóng để tạo ra giá trị dài hạn.

Khi thành tích không còn là trung tâm trong câu chuyện nghề của Huy Forum.

Một điểm đáng chú ý trong buổi trò chuyện là sự chuyển dịch từ việc đạt được gì sang việc trở thành ai. Huy Forum nhấn mạnh rằng kỹ năng, bằng cấp hay điểm số chỉ là công cụ. Điều quan trọng hơn là cách mỗi người sử dụng những công cụ đó để xây dựng cuộc sống và con đường riêng.

Trong thời đại mà thành tích dễ dàng bị so sánh và phóng đại trên mạng xã hội, góc nhìn này tạo ra sự đồng cảm lớn với người xem, đặc biệt là những bạn trẻ đang ở giai đoạn chuyển tiếp sau một cột mốc lớn.

“LiveHome Nghề Nghệ” - nơi những câu hỏi sau thành công được nói ra.

Với tập phát sóng cùng Huy Forum, “LiveHome Nghề Nghệ” tiếp tục củng cố định vị của “LiveHome Nghề Nghệ” như một không gian dành cho những câu hỏi không dễ trả lời.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng, chương trình mở ra đối thoại nơi người xem có thể nhìn thấy chính mình trong những băn khoăn, hoài nghi và cả những giai đoạn “chưa rực rỡ”.

Chuỗi podcast hiện đã lên sóng và sẽ tiếp tục mang đến nhiều câu chuyện nghề đa chiều hơn trong thời gian tới, với sự tham gia của các creator từ nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần mở rộng cách hiểu về hành trình “làm nghề” trong bối cảnh nội dung số hiện nay.