Liêu Hà Trinh mở podcast 'chữa lành'

Sau dấu ấn của podcast “Chị à”, Liêu Hà Trinh tiếp tục mở rộng tinh thần trò chuyện tử tế và giàu chiều sâu sang định dạng livestream với LiveHome “Nghề Nghệ” trên Zalo Video.

Giữa bối cảnh nội dung số bị chi phối bởi tốc độ và những xu hướng ngắn hạn, sự thành công của podcast “Chị à” do Liêu Hà Trinh dẫn dắt nổi lên như một hiện tượng ngược dòng đầy cảm hứng.

Chỉ sau hai tập phát sóng đầu tiên, podcast “Chị à” ghi nhận hơn 2 triệu lượt xem trên các nền tảng, cùng hơn 44.000 lượt tương tác, gần 4.000 lượt chia sẻ từ khán giả. Bên cạnh lượt xem ấn tượng, mỗi tập cũng duy trì mức độ tương tác ổn định với hàng trăm bình luận thảo luận, cho thấy khả năng giữ chân người nghe và mức độ đồng cảm mà chương trình tạo ra.

Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của Liêu Hà Trinh, mà còn là lời giải cho cơn khát những nội dung "chậm" và giàu tính chữa lành của người trẻ hiện nay.

Podcast “Chị à” của Liêu Hà Trinh.

Vốn là gương mặt quen thuộc với công chúng qua nhiều vai trò như MC, biên tập viên, diễn giả, tác giả sách và người sáng tạo nội dung, Liêu Hà Trinh được biết đến với phong cách chia sẻ thẳng thắn, giàu trí tuệ cảm xúc và đề cao chiều sâu con người.

Trong “Chị à”, cô rũ bỏ hào quang của một người nổi tiếng để xuất hiện như một người chị lớn - từng trải, đủ va vấp để thấu hiểu và đủ yêu thương để đồng hành. Những chủ đề từ tình yêu, hôn nhân đến những tổn thương cá nhân được bóc tách nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, không né tránh và không phán xét.

Khán giả tìm đến “Chị à” không phải để giải trí nhanh, mà để được ở lại với chính mình. Ở đó, họ được lắng nghe, được thừa nhận cảm xúc và được phép chưa hoàn hảo trong một không gian đủ an toàn để đối diện với những băn khoăn rất “người”. Sự lan tỏa của “Chị à” không chỉ đến từ sức hút cá nhân của người dẫn dắt, mà còn phản ánh một xu hướng rõ ràng: Khán giả ngày càng sẵn sàng dành thời gian cho những nội dung cho phép họ “ở lại” với cảm xúc, thay vì lướt qua một cách vội vàng với những xu hướng ngắn hạn.

Thông điệp xuyên suốt của “Chị à” không hướng đến việc thúc giục người nghe phải mạnh mẽ, mà là lời nhắc về sự tử tế hơn với chính mình trong hành trình trưởng thành. Cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng không bác bỏ hay né tránh những vấn đề khó nói giúp podcast trở nên gần gũi và dễ tiếp cận với đông đảo người nghe.

Liêu Hà Trinh: “Chọn đúng nghề, thả chất nghệ”.

Tiếp nối tinh thần đối thoại đó, Liêu Hà Trinh đã có một bước đi mới khi khi đưa những lát cắt đời thường vào định dạng mở và trực tiếp hơn: Livestream Podcast LiveHome “Nghề Nghệ” trên nền tảng Zalo Video. Nếu podcast truyền thống là không gian lắng nghe và chiêm nghiệm cá nhân, thì LiveHome “Nghề Nghệ” tạo ra một “điểm chạm” thực tế, nơi cảm xúc được mở rộng thành đối thoại cộng đồng.

Khác với các talkshow mang tính chia sẻ một chiều, LiveHome “Nghề Nghệ” tập trung vào những câu chuyện phía sau nghề: Hành trình làm nghề, những áp lực vô hình và cách mỗi cá nhân đối diện với chính mình trong quá trình theo đuổi con đường sáng tạo. Trong không gian livestream, khán giả không chỉ lắng nghe mà còn có thể tương tác, đặt câu hỏi và trở thành một phần của cuộc trò chuyện.

Sự xuất hiện của Liêu Hà Trinh tại đây được xem là sự cộng hưởng giữa một người kể chuyện tử tế và một nền tảng gắn liền với đời sống thực của người Việt - Zalo Video đang từng bước xây dựng không gian nội dung tập trung vào chiều sâu và giá trị tinh thần tích cực. Chính sự chân thật trong cách dẫn dắt cùng định hướng bền vững của nền tảng đã tạo nên một “khoảng thở” an toàn trên không gian số - nơi những câu chuyện tử tế có thể lan tỏa và chạm đến trái tim khán giả.