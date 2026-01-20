Zalo và Tasco hợp tác ứng dụng AI trong di động thông minh, đô thị số

Sự hợp tác giữa Zalo và Tasco được kỳ vọng nâng tầm hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng trong các lĩnh vực di động thông minh (AI Mobility) và đô thị số tại Việt Nam.

Ngày 15/1, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, CTCP Tasco và Zalo đã ký kết thỏa thuận hợp tác tiên phong ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào lĩnh vực Di động thông minh (AI Mobility) và Đô thị số tại Việt Nam. Hợp tác được triển khai trên nhiều khía cạnh công nghệ, giải pháp và ứng dụng nhằm khai thác thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái của hai bên để mở rộng dịch vụ, nâng cấp trải nghiệm người dùng.

Cụ thể, Tasco sẽ ứng dụng gói giải pháp AI tổng thể từ Zalo bao gồm các công nghệ xử lý tiếng nói (Speech Processing), tổng hợp văn bản, AI tạo sinh, Trợ lý AI vào quy trình chăm sóc khách hàng của Tasco cũng như tạo ra những dịch vụ mới mẻ cho người dùng như “bản tin” AI. Với việc ứng dụng này, Tasco kỳ vọng chất lượng của tổng đài tự động, trợ lý chăm sóc khách hàng sẽ được cải thiện đáng kể.

Các thông tin về trạm thu phí, mức phí VETC của Tasco cũng sẽ được hiển thị trực tiếp trên Kiki Auto - trợ lý trên ôtô do Zalo phát triển, để mang lại sự tiện lợi cho người lái xe ở Việt Nam. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể dùng số dư của ví VETC để thanh toán cho gói Kiki Premium có trả phí.

Đại diện Zalo và Tasco tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ông Vũ Trọng Cường, Tổng giám đốc Zalo Platforms, cho biết: “Với nền tảng công nghệ tiên tiến, đã và đang góp phần vào công cuộc bình dân hóa AI tại Việt Nam, Zalo tin rằng sự hợp tác sẽ mang tới nhiều hơn những giá trị tích cực cho người dùng khi trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện đại của hai bên. Đồng thời hướng tới củng cố năng lực làm chủ công nghệ của người Việt, để phục vụ cho cuộc sống của chính người Việt”.

Bên cạnh đó, Zalo và Tasco sẽ khai thác thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái sản phẩm hiện có để mở rộng các giá trị dịch vụ. Trong dài hạn, hai bên đặt mục tiêu nghiên cứu phát triển các sản phẩm tiên tiến, đẩy mạnh việc tích hợp sâu rộng trên hệ sinh thái để phục vụ người dùng hiệu quả.

Trợ lý trên ôtô Kiki Auto do Zalo phát triển.

Góp phần vào tiến trình phát triển chung cũng như phụng sự cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Zalo đã và đang đi đầu trong hành trình làm chủ công nghệ mới. Với chiến lược “AI-First”, Zalo khẳng định vị thế tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, tiếp tục đưa AI vào phục vụ cuộc sống của người Việt.

Các tính năng AI phục vụ cho công việc & cuộc sống nổi bật của Zalo phải kể đến Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói, và Dịch thuật. Hay Kiki Auto - Trợ lý Việt trên ôtô đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam. Và loạt sản phẩm AI với năng lực toàn diện, hỗ trợ người dân trên đa khía cạnh như Trợ lý hỏi đáp tổng hợp Kiki Info, Trợ lý Công Dân Số…

Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị định 147/2024/NĐ-CP về Kiến tạo không gian mạng xã hội minh bạch, an toàn, trách nhiệm, Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính hàng đầu Việt Nam, được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 08/2012. Sau hơn một thập kỷ phát triển, Zalo liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng nền tảng nhắn tin phổ biến và được yêu thích nhất tại Việt Nam, theo công bố hàng quý của Decision Lab. Tính đến hết năm 2025, Zalo có khoảng 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Hiện tại, Zalo đã “chạm” tới người dân tại 34/34 tỉnh thành Việt Nam, các vùng hải đảo vùng sâu vùng xa, và nhiều quốc gia trên thế giới. Với chiến lược phát triển tập trung vào trí tuệ nhân tạo - "AI-First", từ năm 2022 đến nay, Zalo phát triển loạt tính năng AI nhằm nâng cấp trải nghiệm người dùng, bao gồm: eKYC (2022), Text to speech (2023), Voice to text (2023), Zalo AI Avatar (2023), Voice dictation (2024), zSticker AI (2024)…

Công ty Cổ phần Tasco là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thông minh và dịch vụ ôtô. Trong đó, thành viên Tasco Auto hiện là nhà phân phối ôtô có thị phần lớn nhất thị trường Việt Nam với 13,7% thị phần (theo VAMA), sở hữu mạng lưới hơn 150 showroom trên toàn quốc và phân phối chính hãng 16 thương hiệu ôtô, bao gồm Lotus, Volvo, Lynk & Co, Zeekr, Geely, Toyota, Ford, Mitsubishi, Hyundai cùng nhiều thương hiệu khác.

Tasco Auto có cổ đông chiến lược là Tập đoàn hàng đầu của Nhật - Mitsui. Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thông minh, Tasco thông qua đơn vị thành viên VETC đang vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) với khoảng 75% thị phần, phục vụ khoảng 4,1 triệu khách hàng và xử lý trung bình 2 triệu giao dịch mỗi ngày.

Với tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp di chuyển toàn diện, Tasco không ngừng mở rộng chuỗi giá trị, từ phân phối xe mới, xe đã qua sử dụng, dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa, đến các giải pháp tài chính và dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ thu phí với mục tiêu hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.