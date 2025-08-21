Trợ lý Kiki Auto với hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng trên ôtô ra mắt gói tính năng nâng cao Kiki Auto Premium từ tháng 8, phục vụ đa dạng nhu cầu lái xe với công nghệ hiện đại.

Các tính năng nâng cao bao gồm Cảnh báo giao thông, Báo cáo phạt nguội thông minh, Bản tin AI đa chủ đề (ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo) và Sổ địa chỉ cá nhân.

Trợ lý Kiki Auto ra mắt bộ tính năng nâng cao Kiki Auto Premium.

Tính năng Cảnh báo giao thông hiển thị các thông tin trên đường như tốc độ giới hạn tối đa, camera giao thông, các biển báo cấm dừng đỗ, cấm rẽ… Tính năng hỗ trợ người lái xe nắm bắt các thông tin giao thông khi di chuyển đến một khu vực không quá quen thuộc, giúp tránh vi phạm giao thông và bị phạt nguội. Tính năng Báo cáo phạt nguội thông minh tự động tra cứu và gửi kết quả tra cứu phạt nguội định kỳ, giúp người dùng an tâm lái xe và phát hiện sớm lỗi vi phạm để kịp thời xử lý.

Ứng dụng AI tạo sinh, Bản tin AI trong gói tính năng nâng cao sẽ bao gồm bản tin thường và bản tin thể thao, trực tiếp phát tin tức với giọng đọc phát thanh viên “được hỗ trợ biên tập bởi AI” nhằm phục vụ nhu cầu cập nhật tin tức hàng ngày của người lái xe. Cuối cùng, Sổ địa chỉ cá nhân giúp người dùng lưu sẵn địa chỉ để thuận tiện hơn khi ra lệnh chỉ đường. Thay vì nói cụ thể nơi đến, người dùng chỉ cần sử dụng địa chỉ được lưu sẵn với các tên gọi ngắn gọn như “nhà”, “cơ quan”, “quê”...

4 tính năng trong bộ tính năng nâng cao Kiki Auto Premium.

Ra mắt năm 2020, Kiki Auto đã nhanh chóng trở thành trợ lý đồng hành tin cậy với người Việt trong những hành trình di chuyển an toàn và tiện lợi bằng ôtô. Với 2 thế mạnh nổi bật gồm tính địa phương hóa cao và sự hữu dụng thực tế, trợ lý “Make in Việt Nam” đã lần lượt chinh phục các cột mốc thành công tại thị trường trong nước. Cụ thể, tháng 8/2022, Trợ lý Kiki Auto lần đầu tiên cán mốc 100.000 lượt cài đặt. Các cột mốc 500.000 và 1.000.000 lần lượt được ghi nhận vào tháng 9/2023 và 12/2024.

Trong gần 5 năm phát triển, các tính năng quen thuộc đã làm nên tên tuổi của Kiki Auto phải kể tới tính năng chỉ đường và nghe nhạc. Trong khi tính năng chỉ đường được triển khai thành công trên những ứng dụng bản đồ quen thuộc nhất với cộng đồng lái xe Việt là Google Maps, Vietmap và Navitel, tính năng nghe nhạc phục vụ thông minh nhu cầu giải trí nhờ tận dụng lợi thế từ nền tảng Zing MP3. Đội ngũ phát triển cũng không ngừng tìm hiểu nhu cầu người dùng để phát triển thêm nhiều tính năng mới hữu ích.

Sự tăng trưởng của trợ lý Việt Kiki Auto những năm vừa qua.

Với sự bùng nổ của làn sóng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm trở lại đây, Zalo là một trong những tổ chức nắm bắt làn sóng AI nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong nghiên cứu, triển khai và thương mại hóa. Doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các ứng dụng AI hướng tới người dùng Việt. Hiện các ứng dụng AI của Zalo cho thấy vai trò đồng hành tích cực cùng người dùng Việt trên nhiều phương diện của cuộc sống.