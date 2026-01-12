10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025

Là nền tảng nhắn tin hàng đầu Việt Nam với gần 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo liên tục cập nhật tính năng và sản phẩm để mang đến trải nghiệm tiện lợi, dễ dàng.

Cùng nhìn lại những đổi mới trong năm 2025 của Zalo:

24h “chạy đua với lũ” cùng Bản đồ Zalo SOS

Trong những cuối tháng 11/2025, khi nhiều địa phương đối mặt với tình hình thiên tai nghiêm trọng, đội ngũ Zalo đã cấp tốc cập nhật tính năng “Bản đồ” vào Zalo SOS để hỗ trợ hoạt động kết nối cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Với “Bản đồ Zalo SOS”, vị trí và tình trạng của người dân đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp sẽ hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực và được phân loại theo các trường hợp đã giúp, đang cần giúp. Nhờ vậy, lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh dễ dàng nhận diện các điểm cần hỗ trợ và phân bổ lực lượng hợp lý. Điều này cũng giúp người gặp nạn tìm được sự giúp đỡ nhanh hơn.

Tính năng này được đội ngũ gấp rút hoàn thiện trong vòng trong vòng 24 giờ, để kịp thời ra mắt hỗ trợ người dân trong thời khắc nguy cấp.

Zalo đã cấp tốc cập nhật tính năng “Bản đồ” vào Zalo SOS trong 24 giờ

Chỉ sau 7 ngày triển khai, Bản đồ Zalo SOS ghi nhận:

13,9 triệu lượt tiếp cận.

5.500 người thông báo đang gặp nguy hiểm.

11.300 cuộc gọi khẩn cấp đến tổng đài tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa.

Lan tỏa tình yêu đất nước trong những ngày lễ lớn của dân tộc

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Zalo triển khai chiến dịch “Tự hào Việt Nam” cho cộng đồng người dùng.

Với 3 bộ giao diện Việt Nam lấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng làm trung tâm, Zalo đã tạo ra một làn sóng yêu nước mạnh mẽ khi đông đảo người dùng hưởng ứng, cùng cập nhật hình nền và khung ảnh đại diện cho trang cá nhân.

Chỉ sau một tuần, hơn 5 triệu người dùng đã lựa chọn khoác lên tài khoản của mình màu cờ Tổ quốc, biến chiến dịch thành một trong những sự kiện cộng đồng lớn nhất trên nền tảng từ trước đến nay.

Thành công này cho thấy vai trò ngày càng mạnh mẽ của Zalo trong việc kết nối cảm xúc, lan tỏa tinh thần dân tộc và tạo ra không gian để người dùng thể hiện tự hào dân tộc. Đây cũng là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa sáng tạo nội dung và sức mạnh công nghệ nhằm tạo ra ảnh hưởng xã hội tích cực.

Zalo được ghi nhận cho nỗ lực Chuyển đổi số vì cộng đồng

Trong những năm qua, thông qua sản phẩm Zalo Official Account và Zalo Mini App, Zalo từng bước trở thành “cầu nối số” của chính quyền với người dân, góp phần hiện đại hóa hành chính và dịch vụ công. Zalo OA và Zalo Mini App giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số các cấp từ trung ương tới địa phương diễn ra một cách hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện. Theo thống kê, trên Zalo hiện có gần 17.000 OA của các cơ quan nhà nước và các đơn vị tiện ích, cùng 1.000 mini app.

Với những đóng góp tích cực và hiệu quả cho hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam, Zalo đã được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” ở Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards 2025).

Đồng hành chống buôn bán trái phép động vật hoang dã

Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các vi phạm về buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép trên không gian mạng, đồng thời thúc đẩy hoạt động bảo tồn thiên nhiên, trong hơn 5 năm qua, Zalo đã hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) gỡ bỏ nhiều bài đăng, tài khoản và nhóm cộng đồng quảng cáo bán ĐVHD trái phép trên nền tảng này.

Trí tuệ nhân tạo trở thành tính năng phổ biến trên Zalo

Không còn là khái niệm xa vời, trí tuệ nhân tạo đã thực sự "chạm" vào đời sống thường nhật thông qua Zalo. Năm 2025 chứng kiến bước ngoặt khi có hơn 30% người dùng đã làm quen và sử dụng thành thạo các tính năng AI được tích hợp sẵn trên Zalo, minh chứng cho sự tiện lợi của AI trong việc phục vụ cuộc sống thường ngày.

Trí tuệ nhân tạo trở thành tính năng phổ biến trên Zalo.

Đây cũng là năm Zalo có sự tăng tốc trong việc nâng cấp các mô hình AI và cải tiến đáng kể chất lượng của hàng loạt tính năng như Dịch thông minh, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn từ văn bản sang giọng nói và ngược lại…

Ra mắt AI Trợ lý công dân số và có hơn 300.000 người dùng chỉ trong 3 tháng

Tháng 9/2025, Zalo chính thức ra mắt Trợ lý công dân số với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là một bước tiến nhằm đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với các nhu cầu hành chính, pháp lý vốn được xem là phức tạp và khó tiếp cận.

Với nguồn dữ liệu luật chính thống, được tích hợp dễ dàng trên Zalo, Trợ lý công dân số đã nhanh chóng thu hút 300.000 người dùng chỉ sau 3 tháng triển khai.

Nỗ lực xây dựng không gian mạng lành mạnh đáng tin cậy

An toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Zalo. Trong năm 2025, nền tảng tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống kỹ thuật nhằm phát hiện và xử lý nội dung vi phạm hiệu quả hơn. Những kết quả đáng chú ý trong năm:

93% tài khoản vi phạm được hệ thống tự động phát hiện và xử lý.

Nâng cao khả năng nhận diện và ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép, chiếm đoạt tài khoản.

Tăng cường bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin cho người dùng.

Những nỗ lực thầm lặng này góp phần tạo nên một không gian số lành mạnh, nơi người dùng có thể yên tâm kết nối và chia sẻ.

Nâng cấp Nhật ký Zalo thành Tường nhà, tích hợp Zalo Video

Trang “Nhật ký” quen thuộc trên Zalo đã được nâng cấp thành “Tường nhà”, mở rộng từ không gian chia sẻ cá nhân sang trải nghiệm nội dung phong phú hơn.

Bên cạnh việc cập nhật khoảnh khắc đời sống, Tường nhà còn tích hợp Zalo Video, mang đến hệ sinh thái video ngắn đa dạng, được cá nhân hóa theo sở thích của từng người dùng.

Sự thay đổi này giúp Zalo tiếp tục thích nghi với xu hướng nội dung mới, đồng thời giữ được bản sắc gần gũi vốn có.

Thêm nhiều cách để người dùng thể hiện cá tính

Năm 2025, Zalo mang đến nhiều cập nhật giúp trải nghiệm trở nên sinh động và cá nhân hóa hơn.

Từ Sticker Zapy được cộng đồng yêu thích, zStyle với các bộ giao diện mang màu sắc trẻ trung, đến tính năng cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc, người dùng có thêm nhiều cách để thể hiện cảm xúc và cá tính riêng.

Những thay đổi nhỏ nhưng tinh tế này giúp Zalo trở thành không gian giao tiếp gần gũi, nơi mỗi người có thể là chính mình

Hỗ trợ chuyển khoản nhanh phủ sóng 98% thị trường

Trong năm 2025, tính năng hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ Zalo có thêm 11 ngân hàng mới, nâng tổng số ngân hàng được hỗ trợ lên 29. Từ nay người dùng hầu hết ngân hàng như Vietcombank, Agribank, Techcombank, BIDV… đều có thể dễ dàng chuyển khoản nhanh từ cửa sổ Zalo mà không nhập hay nhớ số tài khoản. Toàn bộ giao dịch sẽ được diễn ra trên ứng dụng ngân hàng, đảm bảo an toàn và bảo mật.

Zalo hỗ trợ chuyển khoản nhanh phủ sóng 98% thị trường.

Việc phủ sóng gần 98% thị trường ngân hàng giúp các giao dịch tài chính trở nên đơn giản, nhanh chóng và phù hợp hơn với thói quen giao tiếp hàng ngày của người Việt.