Giảm quá tải hành chính nhờ Zalo

Phường Thới An (TP.HCM) triển khai Chatbot AI và Mini App trên Zalo giúp người dân dễ dàng tra cứu thủ tục hành chính, gửi phản ánh và tiếp cận thông tin từ chính quyền thuận tiện.

Với đặc thù sau sắp xếp đơn vị hành chính lên tới hơn 126.000 nhân khẩu và khoảng 36.000 hộ dân, phường Thới An chịu áp lực tiếp nhận hồ sơ, giải đáp thắc mắc và tương tác với người dân rất lớn. Việc quản lý thủ công không còn đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và sự chính xác trong kỷ nguyên 4.0.

Nhằm giải quyết thực trạng trên, chính quyền phường Thới An đã lựa chọn phát triển Mini App “Thới An số” trên Zalo - ứng dụng nhắn tin với 79,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Đây là bước đi chiến lược giúp tối giản hóa thao tác cho người dân, hỗ trợ bà con tiếp cận các dịch vụ công dễ dàng mà không cần cài đặt thêm phần mềm mới.

Lễ ra mắt Mini App "Thới An số" và Chatbot AI. Ảnh: Phường Thới An.

Mini App “Thới An số” cho phép người dân nộp hồ sơ và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần giảm thời gian chờ đợi và áp lực cho cả người dân lẫn cán bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, nền tảng còn thúc đẩy tương tác hai chiều trực tiếp, giúp người dân gửi các phản ánh về an ninh trật tự hay vệ sinh môi trường đến lãnh đạo phường xử lý kịp thời, đồng thời cập nhật nhanh chóng các thông báo khẩn và tin tức chính thống tại địa phương.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất là Trợ lý ảo Chatbot AI hoạt động xuyên suốt 24/7 ngay trên Mini App, đóng vai trò như một chuyên viên tư vấn để hướng dẫn chi tiết các thủ tục hành chính như: Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giải thích giấy tờ cần thiết.. giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và công sức di chuyển, đồng thời hỗ trợ cán bộ tra cứu văn bản, biểu mẫu và tổng hợp số liệu nhanh hơn.

Lãnh đạo và người dân phường Thới An thao tác sử dụng Mini App "Thới An số". Ảnh: Phường Thới An.

Sự ra mắt của Mini App "Thới An số" không chỉ là niềm tự hào của địa phương, mà còn khẳng định vai trò của Zalo trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Bằng việc cung cấp một nền tảng mở, ổn định và dễ tiếp cận, Zalo giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.

Bà Võ Thị Mộng Thu - Phó chủ tịch UBND phường Thới An - chia sẻ tại buổi lễ: "Sản phẩm công nghệ Chatbot AI và Mini App Thới An số mà chúng ta ra mắt hôm nay không chỉ là một ứng dụng đơn thuần. Đây là kết quả của nhiều tháng ngày nỗ lực tìm tòi, khảo sát nhu cầu thực tế của bà con với quyết tâm làm sao nâng cao tiện ích, phục vụ hiệu quả nhất cho người dân, một giải pháp kết nối chính quyền và người dân".

Trong thời gian qua, nhiều địa phương thuộc địa bàn TP.HCM đã đồng loạt triển khai Zalo Mini App để tối ưu hóa dịch vụ công. Điển hình như các phường tại quận Gò Vấp đã ra mắt "Gò Vấp Smart", hay phường Thủ Đức triển khai "Chuyển đổi số Phường Thủ Đức" trên Zalo để người dân tra cứu thông tin quy hoạch, nộp hồ sơ trực tuyến. Việc tận dụng nền tảng có lượng người dùng lớn như Zalo giúp các chính quyền cơ sở xóa bỏ rào cản về công nghệ, giúp mọi đối tượng từ người trẻ đến người cao tuổi đều có thể tiếp cận dễ dàng.

Từ khi ra mắt tính năng Mini App đến nay, Zalo đã trở thành một công cụ đắc lực cho các địa phương xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên di động. Nhờ ưu điểm không cần cài thêm app, người dân dễ dàng truy cập, phù hợp với thói quen số đông người dùng, các Mini App hành chính công trên Zalo đã được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần đưa chính quyền đến gần hơn với từng người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ở cấp phường, xã.