Kỹ sư trẻ Zalo đạt giải cuộc thi 'AI Thực chiến'

Vượt qua gần 400 đội thi, 2 kỹ sư AI Ngô Đình Luân và Văn Hữu Quốc đến từ Zalo đã giành giải 3 tại vòng chung kết cuộc thi “AI Thực chiến”.

“AI Thực chiến” 2025 là cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp Trung tâm Dữ liệu quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) và Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Công an.

Ngô Đình Luân (sinh năm 2000) và Văn Hữu Quốc (sinh năm 1997) đến từ Zalo.

Từ gần 400 đội đăng ký ban đầu, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 12 đội xuất sắc vào vòng Bán kết, sau đó chọn ra 4 đội vào vòng Chung kết. Trong bối cảnh hầu hết đội bán kết đều có đủ 3 thành viên, Unicorn là đội thi duy nhất chỉ gồm 2 thí sinh là Ngô Đình Luân (sinh năm 2000) và Văn Hữu Quốc (sinh năm 1997) đến từ Zalo. Với mô hình “gia sư AI” theo định hướng sư phạm, đội Unicorn đã xuất sắc giành giải Ba chung cuộc.

Giải quyết vấn đề “rỗng não AI” cho học sinh

Tại vòng chung kết cuộc thi “AI thực chiến”, Ngô Đình Luân và Văn Hữu Quốc phải xây dựng một sản phẩm giải quyết một vấn đề trong ngành giáo dục và đào tạo. Theo Hữu Quốc, ý tưởng cho “mô hình gia sư AI” và sản phẩm “Unicorn Edu” ra đời từ tình hình thực tế khi học sinh giờ đây hay sử dụng AI nhưng không biết cách sử dụng AI hợp lý. Việc sử dụng AI ở trẻ nhỏ nếu không có hướng dẫn của phụ huynh hay giáo viên có thể gây ảnh hưởng tới khả năng tư duy của trẻ, dẫn tới hiện tượng “rỗng não AI” như nhiều người quan ngại.

Sản phẩm “Unicorn Edu” của đội Unicorn ra đời nhằm thúc đẩy việc sử dụng AI, nhưng vẫn tối ưu hoá quá trình suy nghĩ của trẻ. Đây không phải một chatbot giải bài tập, mà là một trợ lý AI luyện tập tương tác và cá nhân hoá học tập. “Unicorn Edu” được thiết kế bám sát theo chương trình sách giáo khoa, đặt câu hỏi để hướng dẫn người học, kiên nhẫn dẫn dắt cho đến khi người học hiểu được bản chất vấn đề và tự tìm ra đáp án chính xác. Sản phẩm AI của đội Unicorn giống như một gia sư kèm sát bên các bạn nhỏ - đúng như tên gọi của giải pháp “gia sư AI”.

Sản phẩm “Unicorn Edu” ra đời nhằm thúc đẩy việc sử dụng AI nhưng vẫn tối ưu hoá quá trình suy nghĩ của trẻ.

Với Unicorn Edu, sách giáo khoa được số hóa, giáo án được game hóa, biến những chương học khô khan thành hành trình khám phá đầy hứng khởi. Mỗi bài học được thiết kế như một hòn đảo tri thức, nơi các học sinh từng bước chinh phục thử thách, vượt qua nhiệm vụ và mở ra những “kho báu” kiến thức, để việc học không còn là áp lực, mà trở thành một trải nghiệm học tập sinh động và cuốn hút.

Sau mỗi lần hướng dẫn, Unicorn Edu sẽ tổng hợp lại kiến thức trọng tâm cho người học, đồng thời tạo các bài tập tương tự để người học có thể thực hành lại. Dựa trên kết quả làm bài, thuật toán của Unicorn Edu tự động điều chỉnh độ khó phù hợp với năng lực hiện tại và đề xuất phương pháp cho lần học tiếp theo, mục tiêu để học sinh vẫn có động lực, không quá dễ để chán, và cũng không quá khó để bỏ cuộc. Người học có thể tự học và tham gia lớp học, giáo viên có dashboard để theo dõi kết quả học tập của từng học sinh, nhằm đưa ra lộ trình cá nhân hóa việc học tập của học sinh một cách nhanh chóng và chính xác.

Để đánh giá hiệu quả của ứng dụng, sản phẩm đã được đưa buổi dùng thử học môn Toán tại lớp 6/2 trường THCS Đặng Dung, thành phố Huế. Kết quả khảo sát cho thấy 90% học sinh đánh giá trợ lý AI giảng bài chính xác và dễ hiểu. Sau khi luyện tập tương tác với AI trong 30 phút, điểm kiểm tra tăng trung bình 19,4%. Gần 100% học sinh sẵn sàng sử dụng Unicorn Edu cho việc học ở nhà. Đặc biệt, sau buổi thử nghiệm, học sinh liên tục đăng nhập ứng dụng để tiếp tục học Toán.

Phát triển công nghệ để thay đổi cuộc sống người Việt

Đều là những nhân sự lâu năm tại Zalo, Hữu Quốc và Đình Luân đã không còn xa lạ với các bài toán AI ở quy mô lớn. Trước khi bước vào cuộc thi “AI Thực chiến”, cả hai đã tham gia nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ hàng chục triệu người dùng của nền tảng như Trợ lý Info, Trợ lý Công dân số, Thiệp AI...

Chính nền tảng kinh nghiệm đó đã mang đến lợi thế rõ rệt cho đội Unicorn trong suốt quá trình thi đấu. Đặc biệt là tại vòng Bán kết khi ban tổ chức yêu cầu các thí sinh huấn luyện, tinh chỉnh các mô hình trí tuệ nhân tạo, những trải nghiệm triển khai LLM vào sản phẩm thực tế tại Zalo đã giúp đội tiếp cận bài toán một cách thực tế và hiệu quả hơn.

Những kinh nghiệm làm việc tại Zalo đã hỗ trợ Ngô Đình Luân và Văn Hữu Quốc tiếp cận bài toán một cách thực tế và hiệu quả hơn.

“Kinh nghiệm nghiên cứu LLM và quá trình triển khai ứng dụng AI đã giúp ích cho tụi mình rất nhiều khi tham gia các vòng thi của “AI Thực chiến”. Đồng thời, tại Zalo, mình cũng từng có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi Hackathon với tinh thần phát triển một sản phẩm AI hoàn thiện để nâng cao hiệu suất làm việc nội bộ. Những gì tụi mình làm hàng ngày tại Zalo, từ nghiên cứu đến triển khai sản phẩm cho người dùng thật, gần như được tận dụng nguyên vẹn vào cuộc thi”, Hữu Quốc cho biết.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, động lực lớn nhất thôi thúc hai kỹ sư trẻ khi đến với cuộc thi “AI Thực chiến” chính là mong muốn phát triển công nghệ AI để phục vụ cuộc sống của người Việt. Mục tiêu này nhất quán với khát vọng “Make the Internet change Vietnamese lives” mà các kỹ sư công nghệ tại Zalo luôn theo đuổi trong suốt hành trình làm nghề.

Chia sẻ về động lực ấy, nhóm kỹ sư cho biết việc trực tiếp phát triển những sản phẩm trí tuệ nhân tạo giúp các bạn nhìn thấy rõ giá trị của công nghệ khi đến tay người dùng.

“Với giải pháp Unicorn Edu, những phản hồi tích cực từ giáo viên và học sinh, cùng tỷ lệ 13% học sinh quay lại sử dụng sau giai đoạn thử nghiệm, mang đến cho tụi mình niềm vui rất lớn. Đó cũng chính là động lực để tụi mình tiếp tục theo đuổi con đường phát triển các sản phẩm AI có ý nghĩa và khả năng ứng dụng thực tế”, Hữu Quốc chia sẻ.

Sau hơn ba tháng đồng hành cùng “AI Thực chiến”, bên cạnh cơ hội đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng, bộ đôi kỹ sư trẻ còn tích lũy được nhiều trải nghiệm, kỷ niệm và bài học đáng giá. Tiến vào vòng Bán kết, việc được đứng chung sân chơi với 12 đội mạnh nhất đã mang lại cho Đình Luân nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Xem hồ sơ của các đội, tụi mình thực sự ấn tượng. Có những đội đến từ các trường top, từng giành huy chương Olympic hoặc có kinh nghiệm quốc tế. Đó là cơ hội rất tốt để chúng mình học hỏi từ các tài năng AI trên khắp cả nước”, Đình Luân chia sẻ.

Vượt qua hơn 400 đội thi để giành giải ba chung cuộc, kết quả này là niềm vui lớn với Hữu Quốc và Đình Luân, song hành với đó vẫn là những suy ngẫm nghề nghiệp. “Bản thân mình vẫn còn chút tiếc nuối, bởi đội hoàn toàn có thể làm tốt hơn, đặc biệt trong cách truyền tải thông điệp và giá trị của sản phẩm đến người dùng và ban giám khảo. Tuy vậy, những trăn trở này đối với mình chính là hành trang quan trọng cho chặng đường phía trước, không chỉ cho những cuộc thi tiếp theo, mà cho hành trình dài hơi theo đuổi AI vì con người và vì xã hội”, Đình Luân thẳng thắn cho biết.

Vượt qua hơn 400 đội thi, Hữu Quốc và Đình Luân đã giành giải ba chung cuộc.

Với Hữu Quốc và Đình Luân, kết quả tuyệt vời nhất sau khi tham gia cuộc thi “AI Thực chiến” không phải là thành công chinh phục giải thưởng, mà là niềm tin vào con đường mà bản thân đang theo đuổi. Từ những trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp đến sân chơi công nghệ toàn quốc, hai kỹ sư trẻ lựa chọn tiếp tục phát triển AI theo cách bền bỉ và tử tế, bắt đầu từ những vấn đề gần gũi nhất của người Việt. Hành trình ấy có thể còn nhiều thách thức đang chờ đón, nhưng chính tinh thần học hỏi không ngừng và khát vọng tạo ra giá trị thật sẽ là động lực để bộ đôi kỹ sư trẻ này chinh phục khát vọng “phát triển công nghệ để thay đổi cuộc sống của người Việt”.