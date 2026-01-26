Mở rộng AI vào hành chính công, Kiki Info chạm mốc 1 triệu người dùng

Từ trợ lý hỏi đáp đời sống tới nỗ lực mở rộng AI sang lĩnh vực hành chính và pháp lý, trợ lý Kiki Info của Zalo cán mốc 1 triệu người dùng sau một năm ra mắt.

Từng được nhắc đến như một công nghệ của tương lai, AI đang xuất hiện ngày một nhiều trong cuộc sống của người Việt: Từ việc tra cứu thông tin, giải đáp thắc mắc hàng ngày đến hỗ trợ các thủ tục hành chính, pháp lý vốn trước nay không dễ tiếp cận. Ra mắt vào đầu năm 2025, Kiki Info - trợ lý “Make in Việt Nam” do Zalo phát triển từng bước đi vào đời sống, bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống cho tới mở rộng sang các bài toán phức tạp hơn để đồng hành cùng người dùng.

AI bước vào hành chính công với Trợ lý Công Dân Số

Tháng 9/2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Kiki Info khi tích hợp Trợ lý Công Dân Số, mở rộng ứng dụng AI sang lĩnh vực hành chính và pháp lý. Đây là lĩnh vực có tính chuyên môn cao với nhiều quy định và quy trình đòi hỏi sự chính xác, tính tuân thủ cao.

Chỉ sau 4 tháng triển khai, Trợ lý Công Dân Số đã thu hút hơn 500.000 người dùng, cho thấy nhu cầu lớn đối với các giải pháp AI mang tính thực tiễn và ứng dụng cao, gắn bó trực tiếp với đời sống người dân.

Trợ lý Công Dân Số được Zalo ra mắt vào tháng 9/2025.

Trợ lý Công Dân Số hỗ trợ hỏi đáp 24/7 các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính và pháp lý như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế hay vận hành kinh doanh. Nguồn dữ liệu được xây dựng từ các nguồn thông tin pháp luật uy tín, giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và dễ hiểu hơn.

Được tích hợp trực tiếp trên nền tảng Zalo với gần 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Trợ lý Công Dân Số đã giúp người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau tiếp cận AI một cách dễ dàng thông qua ứng dụng nhắn tin quen thuộc.

Để sử dụng trợ lý này, người dùng chỉ cần truy cập tab Khám phá và chọn Trợ lý Công Dân Số để đặt câu hỏi, thay vì phải tìm kiếm thông tin rời rạc trên nhiều kênh khác nhau.

Từ trợ lý hỏi đáp đời sống đến cột mốc 1 triệu người dùng

Trước khi mở rộng sang lĩnh vực hành chính và pháp lý, Kiki Info được Zalo ra mắt vào tháng 1/2025 như một trợ lý hỏi đáp tổng hợp, phục vụ nhiều nhu cầu trong đời sống hàng ngày như tra cứu kiến thức xã hội, luật giao thông, sáng tạo nội dung, giải trí và nhiều tác vụ quen thuộc khác.

Sau một năm ra mắt, Kiki Info vừa chính thức cán mốc 1 triệu người dùng. Cột mốc không chỉ phản ánh sự tăng trưởng, mà còn cho thấy AI đang ngày càng trở nên hữu ích với các nhu cầu cơ bản, thực tế của người dùng Việt. Đáng chú ý trước đó, chỉ sau một tuần ra mắt, Kiki Info đã ghi nhận gần 500.000 câu hỏi, tập trung vào các chủ đề thiết thực như kỹ năng học tập, kiến thức tổng hợp, mẹo vặt đời sống hay luật giao thông.

Với khả năng hiểu sâu rộng tiếng Việt và phản hồi câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong một năm ra mắt và phục vụ người dùng, Kiki Info đã đồng hành hiệu quả trong việc giải đáp các vấn đề trong đời sống cho người dùng. Trong đó, các câu trả lời được tối ưu với độ chuẩn xác cao, trong khi đó vẫn giữ được văn phong gần gũi và dễ tiếp cận.

Trợ lý Kiki Info hỗ trợ hỏi đáp tổng hợp các lĩnh vực trong đời sống.

Việc triển khai Kiki Info dưới dạng Mini App trên Zalo cũng giúp người dùng tiếp cận AI một cách đơn giản, không cần cài đặt thêm ứng dụng hay truy cập website riêng.

Trước khi đạt cột mốc 1 triệu người dùng, Kiki Info cũng là nền tảng AI vào top nhiều người dùng nhất tại Việt Nam, theo Báo cáo thực trạng sử dụng AI với tầm nhìn hướng tới việc bình dân hóa AI tại Việt Nam được Decision Lab công bố vào tháng 8/2025.

Với sự thành công của Trợ lý Kiki Info, Zalo đang cho thấy sự đồng hành trong mục tiêu bình dân hóa AI, đưa AI vào ứng dụng tích cực trong đời sống, hướng tới việc mỗi người Việt đều có thể sở hữu một trợ lý AI phục vụ công việc và cuộc sống hàng ngày.