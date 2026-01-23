Liêu Hà Trinh trải lòng về sự nghiệp

Zalo Video chính thức ra mắt chuỗi livestream podcast “LiveHome Nghề Nghệ”, mang đến một không gian đối thoại mở dành cho creator và người yêu nội dung sáng tạo với sự xuất hiện của Liêu Hà Trinh trong tập đầu tiên.

Khác với các nội dung dạng ngắn vốn phổ biến trên mạng xã hội hiện nay, “LiveHome Nghề Nghệ” là chuỗi livestream podcast phát sóng trực tiếp kéo dài khoảng 60 phút mỗi tập, nơi các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ hành trình làm nghề bằng những câu chuyện chậm, sâu và mang tính chiêm nghiệm.

Không gian “trò chuyện chậm”, khác biệt giữa nhịp nội dung ngắn.

Chuỗi chương trình được tổ chức dưới hình thức livestream podcast phát sóng trực tiếp trên Zalo Video với cấu trúc đối thoại mở. Mỗi tập được thiết kế như một “món trà chiều” dành cho cộng đồng, mang đến góc nhìn sâu hơn về những thử thách và trải nghiệm của người làm nghề, điều thường bị lướt nhanh trong nội dung ngắn.

Thay vì tập trung vào thành tựu hay danh xưng, “LiveHome Nghề Nghệ” lựa chọn kể lại câu chuyện nghề từ những cảm xúc và sự chiêm nghiệm. Người xem được mời bước vào thế giới phía sau nghề làm nội dung, nơi quyết định “chọn nghề, giữ nghề và chạm tới nghệ” được thể hiện qua những lát cắt đời thường và chân thật nhất.

Tập mở màn với Liêu Hà Trinh: “Chọn đúng nghề, thả chất nghệ”.

Khách mời mở màn của chuỗi là Liêu Hà Trinh - một MC, nhà văn và biên tập viên với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo. Đúng với chủ đề “Chọn đúng nghề, thả chất nghệ”, trong buổi trò chuyện Liêu Hà Trinh chia sẻ về những thời điểm hoang mang đứng giữa nhiều vai trò khác nhau, từ dẫn chương trình, viết sách đến làm nội dung. Theo cô, quyết định chọn nghề không phải là một nơi để đến, mà là hành trình tự điều chỉnh, chấp nhận thử thách và kiên trì với lựa chọn của chính mình.

“Với Trinh, 'nghệ' không nằm ở danh xưng hay sự hào nhoáng. Nó được hình thành từ sự bền bỉ và trung thực với chính mình trên hành trình nghề nghiệp”, Liêu Hà Trinh chia sẻ.

Podcast “Chị à” - một dự án đã ấp ủ từ lâu của Liêu Hà Trinh.

Trong khuôn khổ chương trình, nữ khách mời cũng tiết lộ định hướng nội dung mới mang tên “Chị à” - dự án podcast tập trung vào những câu chuyện đời sống và nghề nghiệp của phụ nữ. Dự án này tiếp nối tinh thần sẻ chia, kết nối và đồng cảm mà “LiveHome Nghề Nghệ” hướng đến, đồng thời mở rộng không gian trò chuyện cho các chủ đề đời sống đương đại.

Với tập mở màn này, “LiveHome Nghề Nghệ” không chỉ đánh dấu sự mở rộng định dạng nội dung trên Zalo Video, mà còn tạo ra một điểm hẹn mới cho cộng đồng creator và người xem yêu thích những câu chuyện nghề phía sau sản phẩm sáng tạo.

Chuỗi chương trình đã chính thức phát sóng tập mở màn và sẽ tiếp tục lên sóng với nhiều khách mời sáng tạo đa ngành trong thời gian tới.