Nam sinh Hà Nội trượt trường chuyên trúng tuyển trường Ivy League

Đạt SAT 1.540, IELTS 8.0 và hoàn thành 10 môn AP, nam sinh trúng tuyển vào trường Ivy League sau ba năm trượt trường chuyên mơ ước.

Nguyễn Quang Anh trúng tuyển Đại học Cornell.

Sáng 27/3, Quang Anh (18 tuổi) thức dậy từ sớm. Nam sinh trằn trọc không ngủ được vì hôm đó là Ivy Day - ngày các trường Ivy League (nhóm đại học tư thục tinh hoa ở Mỹ) đồng loạt công bố kết quả xét tuyển.

Bốn email đầu tiên mà Quang Anh mở ra đều là thông báo từ chối, cảm giác lo lắng tột độ ập đến. Nhưng khi lá thư cuối cùng của Đại học Cornell được mở ra, pháo hoa bắn lên cùng dòng chữ “congratulations” (chúc mừng - PV), nam sinh vỡ òa sung sướng.

“Em hài lòng với kết quả này. Em sẽ theo học ngành Kỹ thuật môi trường tại Cornell”, Quang Anh chia sẻ.

Cornell là một trong 8 trường Ivy League. Theo bảng xếp hạng đại học quốc gia Mỹ của US News, trường này đứng vị trí thứ 12. Ngoài Cornell, nam sinh còn trúng tuyển hàng loạt trường top đầu như Đại học Nam California (hạng 28), Đại học California - San Diego (hạng 29), Đại học California, Davis (hạng 32)...

Định hình rõ mục tiêu từ năm lớp 10

Nguyễn Quang Anh đang là học sinh lớp 12, trường quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội. Trước đó, trong kỳ thi vào lớp 10, nam sinh từng thi trượt trường chuyên mà mình mơ ước.

Không coi đây là thất bại, Quang Anh nhanh chóng xác định lại mục tiêu. Có định hướng du học từ sớm, em chuyển sang môi trường quốc tế để thuận lợi xây dựng hồ sơ, dù đã trúng tuyển 2 trường chuyên khác.

“Quan trọng là mục tiêu của mình vẫn giữ nguyên”, nam sinh chia sẻ. Ngay khi vào trường, Quang Anh chủ động tìm hiểu lộ trình du học, lên kế hoạch thi các chứng chỉ chuẩn hóa và tham gia hoạt động ngoại khóa.

Tuy nhiên, vì chưa có kinh nghiệm, nam sinh tham gia dàn trải các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và xã hội. Sau đó, nhận ra sự yêu thích với kỹ thuật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, Quang Anh dần định hướng sang lĩnh vực kỹ thuật môi trường.

Trong các hoạt động ngoại khóa, nam sinh tâm đắc nhất dự án nghiên cứu về thiết bị bay không người lái (drone) đo mức độ ô nhiễm không khí, thực hiện tại Đại học Thủy lợi từ giữa năm ngoái. Dù mới học cấp 3, Quang Anh đã chủ động xin tham gia nghiên cứu cùng giảng viên và sinh viên.

Nam sinh đảm nhận nhiệm vụ lắp ráp thiết bị, tìm hiểu các linh kiện, cảm biến và học lập trình để thu thập, phân tích dữ liệu môi trường. “Trước đây, em không nghĩ thiết bị bay không người lái có thể ứng dụng vào môi trường. Dự án giúp em nhận ra kỹ thuật có thể đóng góp vào phát triển bền vững và giảm ô nhiễm”, nam sinh nói.

Bên cạnh đó, Quang Anh còn tham gia xây dựng đề án và thiết kế máy in 3D có khả năng tái chế rác thải nhựa. Dù không đạt giải tại cuộc thi do Samsung Việt Nam tổ chức, Quang Anh và các bạn vẫn quyết định tự đầu tư kinh phí để biến những ý tưởng trên giấy thành sản phẩm thử nghiệm thực tế.

Quang Anh (ngồi) tham gia nghiên cứu về thiết bị bay không người lái đo mức độ ô nhiễm không khí.

Hồ sơ học thuật nổi bật với 10 môn AP

Cùng với hoạt động ngoại khóa, Quang Anh duy trì kết quả học tập tốt ở trường. Tại thời điểm nộp hồ sơ, nam sinh đã hoàn thành 10 môn AP, trong khi các học sinh khác thường chỉ học 4-5 môn.

“Đây là một phần trong chiến thuật du học của em. AP tương tự các môn đại cương ở đại học Mỹ. Nếu học được nhiều và học tốt, em có thể chứng minh với hội đồng tuyển sinh rằng mình đủ năng lực theo chương trình của họ”, Quang Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc học nhiều môn giúp nam sinh hiểu độ khó thực tế của từng lĩnh vực, từ đó biết mình phù hợp với ngành học nào. Trong 10 môn đã thi, có 4 môn nam sinh đạt điểm tuyệt đối, còn lại là điểm 4/5.

Tuy nhiên, việc “ôm” nhiều môn khó cùng lúc cũng mang lại không ít áp lực, trong khi kỳ thi chỉ diễn ra một lần mỗi năm, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không có nhiều cơ hội sửa sai.

Bí quyết của nam sinh là cố gắng tập trung tối đa trên lớp để về nhà không phải học lại quá nhiều. Bên cạnh đó, Quang Anh phân bổ công việc theo từng đợt, tập trung hoàn thành từng việc một thay vì dàn trải.

“Rất may là em đã hoàn thành các bài thi chuẩn hóa như SAT 1.540 và IELTS 8.0 từ đầu năm lớp 11 nên giảm căng thẳng đáng kể trong giai đoạn nước rút”, nam sinh nói.

Với bài luận, Quang Anh cho rằng không nên liệt kê lại thành tích, thay vào đó là thể hiện rõ mình là ai, muốn làm gì và lý do chọn ngành Kỹ thuật môi trường.

Để tạo ấn tượng mạnh mẽ với hội đồng tuyển sinh, Quang Anh mở đầu bài luận bằng việc mô tả thực trạng buổi sáng ô nhiễm tại Hà Nội, từ đó dẫn dắt đến những trải nghiệm cá nhân và khát vọng giải quyết vấn đề môi trường cho hàng triệu người.

Cậu cũng khéo léo lồng ghép các kỹ năng thực tế từ dự án drone đo không khí để chứng minh năng lực giám sát môi trường, đồng thời chỉ rõ việc học tại Cornell sẽ giúp em hiện thực mục tiêu.

Từ kinh nghiệm của mình, Quang Anh cho rằng yếu tố quan trọng nhất giúp em trúng tuyển là sự nhất quán trong hồ sơ. Từ hoạt động, môn học AP đến bài luận đều xoay quanh mục tiêu sử dụng kỹ thuật để thúc đẩy phát triển bền vững và giảm ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

Thầy Gus Marantos, cố vấn học tập tại St. Paul Hà Nội, nhận xét Quang Anh ham học hỏi, luôn tò mò và không ngừng thúc đẩy bản thân khám phá những lĩnh vực mới.

“Chính sự tập trung vào việc mở rộng kiến thức, kết hợp với kỷ luật và ý chí cầu tiến đã giúp em ấy trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường”, thầy Marantos nói.

Với việc hoàn thành nhiều môn AP và đạt điểm số cao, thầy đánh giá Quang Anh có đầy đủ tố chất để theo học các chương trình đại học. Về dài hạn, thầy giáo nhận định Quang Anh có tiềm năng tiếp tục học lên cao, thậm chí có thể trở thành giảng viên hoặc một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn.