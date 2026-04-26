Bảng quy đổi IELTS của 70 trường đại học mùa tuyển sinh 2026

70 trường đại học đã công bố mức quy đổi IELTS sang điểm môn Tiếng Anh, phổ biến từ mức 5.0.

Thí sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Tính đến thời điểm cuối tháng 4, theo khảo sát của Tri Thức - Znews, khoảng 70 trường đại học đã thông báo mức quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn Tiếng Anh.

Các trường quy đổi điểm IELTS phổ biến từ mức 5.0. 13 trường quy đổi từ 4.0 IELTS, bao gồm 8 trường thuộc khối công an, Đại học Văn Lang, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Sài Gòn, Đại học Yersin Đà Lạt, Đại học Công nghệ Đông Á.

Mức quy đổi điểm mỗi trường cũng khác nhau. Có trường cho phép thí sinh đạt IELTS 6.5 được tính điểm tối đa (10 điểm), trong khi một số trường yêu cầu từ 7.5 đến 8.0 mới đạt mức cao nhất.

Trong đó, chỉ 6 trường tính 10 điểm tiếng Anh nếu thí sinh có IELTS từ 8.0 trở lên, bao gồm Đại học Ngoại thương, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học CMC, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Đại học Kiểm sát Hà Nội (chuyên ngành Kiểm sát).

Độc giả có thể tham khảo bảng quy đổi điểm IELTS năm 2026 của các trường như sau:

Giữa tháng 2, Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Trong đó, bộ đưa ra ba thay đổi có liên quan đến IELTS.

Thứ nhất, chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích, không được áp dụng đồng thời, tránh tình trạng một thành tích được tính điểm hai lần như những năm trước.

Thứ hai, với điểm cộng, bộ quy định điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích, tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển).

Trong đó, điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3; điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0-1,5; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0-1,5. Như vậy, thí sinh có IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm, thay vì tối đa 3 điểm như năm trước.

Thứ ba, bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch, ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Ví dụ, IELTS 5.0 quy đổi thành 8 điểm, IELTS 5.5 quy đổi thành 8,5 điểm, IELTS 6.0 thành 9 điểm, IELTS 6.5 thành 9,5 điểm, IELTS 7.0 trở lên tương đương 10 điểm.

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy định, một số đại học đã điều chỉnh mức quy đổi điểm IELTS thành 5 mức.