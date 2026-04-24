Sinh viên 1 đại học ở Hà Nội buộc phải tham gia CLB ít nhất 2 năm

Khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: VNUA.

Tại quy định công tác sinh viên vừa được Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành hôm 16/4, nhà trường yêu cầu sinh viên phải đăng ký và tham gia hoạt động ở ít nhất một câu lạc bộ (thuộc hệ thống các câu lạc bộ của học viện), với thời gian tối thiểu 24 tháng trong quá trình học tập tại học viện.

Quy định này áp dụng với sinh viên K69 trở đi, tức từ sinh viên năm thứ hai đang học ở trường.

Sinh viên bức xúc

Sau khi được ban hành, quy định trên nhanh chóng vấp phải phản ứng của sinh viên.

H.K. (sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho rằng quy định này "không hợp lý". Theo nữ sinh, học viện muốn sinh viên tiếp xúc, hoạt động nhiều hơn, nhưng không phải em nào cũng muốn hoặc có thể tham gia câu lạc bộ.

"Có những bạn nhà xa, khó khăn, phải đi làm thêm để trang trải học phí và cuộc sống, rất khó để tham gia câu lạc bộ", K. chia sẻ.

Nữ sinh cho biết trước khi chính thức ban hành, học viện đã thông báo dự thảo và lấy ý kiến sinh viên. Đa phần sinh viên đều không tán thành, song học viện vẫn đưa vào quy định.

Các sinh viên cho rằng việc tham gia hoạt động ngoại khóa hay câu lạc bộ nên dựa trên tinh thần tự nguyện, đam mê và nhu cầu thực tế của mỗi sinh viên. Việc ép buộc dễ dẫn đến tình trạng sinh viên tham gia chỉ để "đối phó" cho đủ thủ tục, gây lãng phí thời gian và làm giảm chất lượng hoạt động của chính các câu lạc bộ.

"Thay vì bắt buộc, em nghĩ nhà trường nên điều chỉnh theo hướng khuyến khích bằng điểm rèn luyện hoặc tạo ra nhiều sân chơi hấp dẫn để sinh viên tự tìm thấy giá trị và muốn tham gia một cách chủ động hơn", K. nói.

Nhà trường nói gì?

Tối 24/4, Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có phản hồi tới sinh viên. Theo nhà trường, quy định sinh viên tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ của học viện là một nội dung thuộc chủ trương đổi mới đào tạo, nhằm tăng cường phát triển toàn diện cho người học, bao gồm: Kỹ năng mềm, năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực thích ứng với thị trường lao động.

Để triển khai chủ trương này, học viện đã đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống 82 câu lạc bộ với nhiều lĩnh vực hoạt động đa dạng (học thuật, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động xã hội...), đáp ứng đa dạng nhu cầu, sở thích và định hướng phát triển của sinh viên.

Thời gian sinh hoạt câu lạc bộ được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch học của sinh viên, thông thường từ 1 buổi/tuần, thời gian mỗi buổi 2-3 giờ, tùy thuộc đặc điểm hoạt động của từng câu lạc bộ.

"Việc tham gia câu lạc bộ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch học tập và sinh hoạt cá nhân của sinh viên", nhà trường khẳng định.

Bên cạnh đó, sinh viên tham gia câu lạc bộ không phải đóng phí. Học viện sẽ bố trí nguồn lực, kinh phí hỗ trợ. Các câu lạc bộ sẽ có sự đồng hành của giảng viên, cán bộ viên chức của học viện với vai trò cố vấn.

Dù vậy, sau khi nhận phản hồi từ sinh viên, học viện cho biết sẽ điều chỉnh và làm rõ quy định theo hướng không giới hạn duy nhất hình thức tham gia câu lạc bộ.

"Sinh viên có thể lựa chọn nhiều hình thức phù hợp như câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, dự án trải nghiệm, các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo...", nhà trường cho biết.

Việc tham gia câu lạc bộ nhằm phát triển kỹ năng và được ghi nhận trong đánh giá điểm rèn luyện, trong công tác thi đua, khen thưởng, phát triển Đảng trong sinh viên và không làm phát sinh áp lực không cần thiết đối với các hoạt động bình thường của sinh viên.