Nhiều trường cho học online hoặc nghỉ giữa hai kỳ nghỉ lễ

  • Thứ sáu, 24/4/2026 06:32 (GMT+7)
Nhiều trường đại học thông báo cho sinh viên học trực tuyến hoặc nghỉ học trong hai ngày giữa hai kỳ nghỉ lễ để không phải đến trường trong 8-9 ngày liên tục.

Bạn trẻ chụp hình tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2025. Ảnh: Việt Hà.

Theo lịch chung, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, người lao động nghỉ 3 ngày (25-27/4), sau đó đi làm hai ngày 28-29/4. Dịp 30/4-1/5, người lao động nghỉ tiếp hai ngày (30/4-1/5).

Trên cơ sở đó, nhiều trường đại học đã linh hoạt sắp xếp học trực tuyến hoặc điều chỉnh kế hoạch học tập để sinh viên được nghỉ trọn kỳ dài, tối đa 9 ngày.

Cụ thể, một số trường như trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM… tổ chức học online vào ngày 28-29/4 để sinh viên không phải đến trường 9 ngày liên tục, từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5.

Trong khi đó, một số trường sắp xếp lịch học bù trước hoặc sau kỳ nghỉ lễ, như trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, trường Đại học Công Thương TP.HCM, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)...

Ngược lại, vẫn có những cơ sở đào tạo giữ lịch học xen kẽ, cho sinh viên nghỉ hai đợt và học bình thường trong các ngày 28-29/4 như trường Đại học Công nghệ Đông Á, trường Đại học Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM…

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 của các trường đại học, phổ thông trên cả nước cụ thể như sau:

STTTên trườngThời gian nghỉ lễKế hoạch học tập
1Đại học Công Thương TP.HCM26/4-1/5Học bù ngày 9/5 và 16/5
2Đại học Thương mại25/4-3/5Học online ngày 28-29/4
3Đại học Kinh tế TP.HCM25/4-3/5Học online ngày 25/4, 28-29/4, 2-3/5
4Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5		Chia thành 2 đợt nghỉ
5Học viện Ngân hàng25/4-3/5Học online ngày 25/4, 28-29/4, 2-3/5
6Đại học Công nghiệp Hà Nội26/4-2/5Học online ngày 28-29/4, 2/5
7Đại học Kinh tế Quốc dân26/4-3/5Học online ngày 28-29/4
8Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)25/4-3/5Học bù ngày 9/5, 16/5 và tuần 16 của học kỳ II
9Đại học Công nghệ TP.HCM26/4-3/5-
10Đại học Nguyễn Tất Thành26/4-1/5-
11Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội26/4-3/5-
12Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị26/4-2/5-
13Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương27/4-3/5Học bù ngày 11/4 và 18/4
14Đại học Gia Định26/4-3/5-
15Đại học Công nghiệp TP.HCM- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5		Chia thành 2 đợt nghỉ
16Đại học Văn hóa TP.HCM26/4-1/5Học online ngày 28-29/4
17Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)27/4-2/5Học online hoặc học bù (tùy giảng viên)
18Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-1/5		Chia thành 2 đợt nghỉ
19Cao đẳng FPT Polytechnic- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5		Chia thành 2 đợt nghỉ
20Đại học Công nghệ Đông Á27/4-1/5-
21Đại học Hà Nội- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5		Chia thành 2 đợt nghỉ
22Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)26/4-1/5Học online ngày 28-29/4
23Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5		Chia thành 2 đợt nghỉ
24Đại học Kiến trúc Hà Nội- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-1/5		Chia thành 2 đợt nghỉ
25Đại học Ngoại thương26/4-1/5Học online ngày 28-29/4
26Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5		Chia thành 2 đợt nghỉ
27Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)26/4-3/5Học online ngày 28-29/4
28Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)26/4-3/5Học online hoặc học bù (tùy giảng viên)
29Đại học Luật Hà Nội- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-1/5		Chia thành 2 đợt nghỉ
30Đại học Luật TP.HCM- Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;
- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5		Chia thành 2 đợt nghỉ

Đối với bậc phổ thông, tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết tỉnh, thành đều xác định lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 thực hiện theo lịch chung, không có điều chỉnh hay hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, với những đơn vị không tổ chức dạy, học thứ bảy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4. Tương tự, kỳ nghỉ của học sinh không học thứ bảy có thể kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến đến hết ngày 3/5.

