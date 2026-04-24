Nhiều trường cho học online hoặc nghỉ giữa hai kỳ nghỉ lễ

Nhiều trường đại học thông báo cho sinh viên học trực tuyến hoặc nghỉ học trong hai ngày giữa hai kỳ nghỉ lễ để không phải đến trường trong 8-9 ngày liên tục.

Theo lịch chung, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, người lao động nghỉ 3 ngày (25-27/4), sau đó đi làm hai ngày 28-29/4. Dịp 30/4-1/5, người lao động nghỉ tiếp hai ngày (30/4-1/5).

Trên cơ sở đó, nhiều trường đại học đã linh hoạt sắp xếp học trực tuyến hoặc điều chỉnh kế hoạch học tập để sinh viên được nghỉ trọn kỳ dài, tối đa 9 ngày.

Cụ thể, một số trường như trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM… tổ chức học online vào ngày 28-29/4 để sinh viên không phải đến trường 9 ngày liên tục, từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5.

Trong khi đó, một số trường sắp xếp lịch học bù trước hoặc sau kỳ nghỉ lễ, như trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, trường Đại học Công Thương TP.HCM, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)...

Ngược lại, vẫn có những cơ sở đào tạo giữ lịch học xen kẽ, cho sinh viên nghỉ hai đợt và học bình thường trong các ngày 28-29/4 như trường Đại học Công nghệ Đông Á, trường Đại học Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM…

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 của các trường đại học, phổ thông trên cả nước cụ thể như sau:

STT Tên trường Thời gian nghỉ lễ Kế hoạch học tập 1 Đại học Công Thương TP.HCM 26/4-1/5 Học bù ngày 9/5 và 16/5 2 Đại học Thương mại 25/4-3/5 Học online ngày 28-29/4 3 Đại học Kinh tế TP.HCM 25/4-3/5 Học online ngày 25/4, 28-29/4, 2-3/5 4 Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5 Chia thành 2 đợt nghỉ 5 Học viện Ngân hàng 25/4-3/5 Học online ngày 25/4, 28-29/4, 2-3/5 6 Đại học Công nghiệp Hà Nội 26/4-2/5 Học online ngày 28-29/4, 2/5 7 Đại học Kinh tế Quốc dân 26/4-3/5 Học online ngày 28-29/4 8 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 25/4-3/5 Học bù ngày 9/5, 16/5 và tuần 16 của học kỳ II 9 Đại học Công nghệ TP.HCM 26/4-3/5 - 10 Đại học Nguyễn Tất Thành 26/4-1/5 - 11 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 26/4-3/5 - 12 Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị 26/4-2/5 - 13 Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 27/4-3/5 Học bù ngày 11/4 và 18/4 14 Đại học Gia Định 26/4-3/5 - 15 Đại học Công nghiệp TP.HCM - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5 Chia thành 2 đợt nghỉ 16 Đại học Văn hóa TP.HCM 26/4-1/5 Học online ngày 28-29/4 17 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 27/4-2/5 Học online hoặc học bù (tùy giảng viên) 18 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-1/5 Chia thành 2 đợt nghỉ 19 Cao đẳng FPT Polytechnic - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5 Chia thành 2 đợt nghỉ 20 Đại học Công nghệ Đông Á 27/4-1/5 - 21 Đại học Hà Nội - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5 Chia thành 2 đợt nghỉ 22 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 26/4-1/5 Học online ngày 28-29/4 23 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5 Chia thành 2 đợt nghỉ 24 Đại học Kiến trúc Hà Nội - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-1/5 Chia thành 2 đợt nghỉ 25 Đại học Ngoại thương 26/4-1/5 Học online ngày 28-29/4 26 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5 Chia thành 2 đợt nghỉ 27 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 26/4-3/5 Học online ngày 28-29/4 28 Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 26/4-3/5 Học online hoặc học bù (tùy giảng viên) 29 Đại học Luật Hà Nội - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-1/5 Chia thành 2 đợt nghỉ 30 Đại học Luật TP.HCM - Giỗ Tổ Hùng Vương: 26-27/4;

- 30/4-1/5: Từ 30/4-3/5 Chia thành 2 đợt nghỉ

Đối với bậc phổ thông, tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết tỉnh, thành đều xác định lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 thực hiện theo lịch chung, không có điều chỉnh hay hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, với những đơn vị không tổ chức dạy, học thứ bảy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4. Tương tự, kỳ nghỉ của học sinh không học thứ bảy có thể kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến đến hết ngày 3/5.