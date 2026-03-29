Lịch nghỉ 30/4, 1/5 của sinh viên TP.HCM

Năm 2026, một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM điều chỉnh phương án học tập để sinh viên trải qua kỳ nghỉ lễ dài ngày, trọn vẹn.

Mới đây, Đại học Kinh tế TP.HCM ban hành thông báo về lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026, đồng thời điều chỉnh hình thức giảng dạy và làm việc trong giai đoạn này.

Theo đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, viên chức, người lao động và người học được nghỉ 2 ngày, gồm chủ nhật (26/4/2026) và nghỉ bù vào thứ hai (27/4/2026) do trùng ngày nghỉ hàng tuần.

Đối với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn trường được nghỉ liên tiếp 2 ngày, từ thứ năm (30/4/2026) đến hết thứ sáu (1/5/2026).

Trong khoảng thời gian cận lễ và sau lễ, nhà trường triển khai linh hoạt hình thức học tập và làm việc. Cụ thể, các ngày 25, 28, 29/4 và 2, 3/5/2026, hoạt động giảng dạy - học tập được chuyển sang hình thức trực tuyến, không tổ chức thi. Các lớp thực hành, thí nghiệm không thể học online sẽ được bố trí dạy bù sau đó.

Riêng khối quản lý, trong hai ngày 28 và 29/4/2026 sẽ áp dụng chế độ làm việc kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Các đơn vị được yêu cầu chủ động sắp xếp nhân sự trực nhằm đảm bảo hoạt động của trường diễn ra liên tục.

UEH cũng giao ban đào tạo cùng các khoa, viện chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù, thi bù, tránh ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung trong năm học 2026.

Trước đó, Đại học Công Thương TP.HCM đã thông báo điều chỉnh lịch học, bố trí nghỉ bù và dạy bù nhằm kéo dài kỳ nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5/2026.

Theo kế hoạch, năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật (26/4), nên viên chức, người lao động và sinh viên được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Dịp lễ 30/4 và 1/5, toàn trường nghỉ chính thức trong hai ngày thứ năm (30/4) và thứ sáu (1/5).

Trên cơ sở tiến độ đào tạo và thống nhất trong tập thể lãnh đạo, nhà trường quyết định cho nghỉ thêm hai ngày là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4). Toàn bộ nội dung giảng dạy trong hai ngày này sẽ được tổ chức dạy bù vào hai ngày thứ bảy liên tiếp, gồm 9/5 và 16/5.

Với phương án trên, nếu tính cả các ngày cuối tuần, sinh viên có thể nghỉ liên tục 9 ngày, từ 25/4 đến hết 3/5.

Song song với việc điều chỉnh lịch học, nhà trường yêu cầu các đơn vị chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo. Công tác đảm bảo an toàn trước kỳ nghỉ cũng được siết chặt, bao gồm kiểm tra phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho vật liệu; rà soát nguy cơ cháy nổ, tắt điện nước và niêm phong khu vực.

Không chỉ Đại học Công Thương TP.HCM, nhiều cơ sở giáo dục đại học khác cũng công bố lịch nghỉ linh hoạt. Đại học Gia Định cho sinh viên nghỉ liên tục từ 26/4 đến hết 3/5, kéo dài tới 9 ngày nếu tính cả cuối tuần.

Tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhà trường cho biết kỳ nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương của sinh viên bắt đầu từ ngày 26/4 và được nghỉ bù vào các ngày 27, 28 và 29/4. Trong khi đó, kỳ nghỉ ngày 30/4 và 1/5 kéo dài từ ngày 30/4 đến ngày 3/5.

Nhiều cơ sở đào tạo khác lựa chọn phương án chia kỳ nghỉ thành hai đợt riêng biệt nhằm đảm bảo tiến độ giảng dạy và số tuần học theo quy định.

Cụ thể, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, do ngày 10/3 âm lịch rơi vào chủ nhật (26/4), sinh viên được nghỉ bù vào thứ hai (27/4), hình thành kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, từ 25 đến 27/4. Trong khi đó, dịp lễ 30/4 và 1/5 được bố trí nghỉ từ thứ năm (30/4) đến hết chủ nhật (3/5), tổng cộng 4 ngày liên tiếp.

Phương án này đang được áp dụng tại một số trường đại học như Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Cao đẳng FPT Polytechnic...