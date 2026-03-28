Thành lập trường Thiếu sinh quân miền Nam ở TP.HCM

Trường Thiếu sinh quân miền Nam hoạt động theo mô hình nội trú, đào tạo hệ giáo dục phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12; đào tạo học sinh quốc tế từ lớp 10 đến lớp 12.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao tặng nhà trường bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi miền Nam. Ảnh: Thanh Hiếu.

Sáng 28/3, tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ công bố thành lập trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Theo đó, trường Thiếu sinh quân miền Nam thành lập ngày 27/1/2026, là đơn vị trực thuộc Quân khu 7, có địa chỉ tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TP.HCM. Trường được biên chế gồm 6 phòng, ban chức năng, 5 khoa chuyên môn, 8 đại đội quản lý học viên.

Đây là trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng và hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo, truyền thụ kiến thức văn hóa và nuôi dưỡng, trau dồi những học sinh ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, quân sự, hình thành lý tưởng cách mạng, vun đắp tinh thần yêu nước, tính kỷ luật, đạo đức, thể chất và bồi dưỡng kỹ năng sống cho thế hệ trẻ.

Trường hoạt động theo mô hình nội trú, quản lý chặt chẽ học viên về học tập, sinh hoạt, đảm bảo môi trường rèn luyện an toàn, lành mạnh. Đơn vị đào tạo hệ giáo dục phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12; đào tạo học sinh quốc tế từ lớp 10 đến lớp 12.

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được giao, trường sẽ tổ chức tuyển sinh và chiêu sinh. Đối tượng tuyển là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9; đào tạo học sinh quốc tế (Lào, Campuchia...) và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Hiện tại, các hạng mục, công trình của nhà trường được đầu tư, xây dựng hiện đại, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, huấn luyện cho khoảng 1.000 học sinh.

Năm học 2026-2027, trường tổ chức đào tạo 2 lớp 6 với 100 học sinh; trong đó, mỗi đơn vị Quân khu 7 và Quân khu 9 tuyển chọn 1 lớp với 50 học sinh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hiếu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị ngoài việc kiện toàn Đảng bộ, tổ chức, ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cũng như hạ sĩ quan binh sĩ phải là những người làm gương cho học viên.

Các em chỉ mới lớp 6, những lời nói của thầy cô tới nhân viên bảo vệ, chị nấu ăn, chiến sĩ canh gác cũng đều là hành động cho các em học tập.

“Các đồng chí phải cố gắng đào tạo các cháu thành những người có tâm, có tài, có đức, có tầm và có nhiều kỹ năng sống; đặc biệt nắm bắt được tâm lý của các cháu tuổi mới lớn để uốn nắn các cháu”, Thượng tướng Trường Thắng lưu ý.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh việc tuyển sinh ngoài các đối tượng trong quy định cần chú ý tới các học sinh mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19. Các em là những người rất cần được quan tâm, che chở.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, việc thành lập trường là tâm huyết lớn của Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các cán bộ đang công tác tại Quân khu 7.

Ông cũng nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo và xung đột vũ trang vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bên cạnh đó, trong xã hội vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên có lối sống thực dụng, dễ bị tác động bởi mặt trái của kinh tế thị trường, thậm chí bị lôi kéo, kích động bởi những thông tin và quan điểm sai trái.

Trong khi đó, nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng vẫn thiếu điều kiện học tập và rèn luyện.

Vì vậy, việc thành lập Trường Thiếu sinh quân là để các em có được môi trường học tập, giáo dục, rèn luyện lòng yêu nước, ý chí, nghị lực kiên cường, tạo nguồn lực đóng góp cho quân đội và đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.