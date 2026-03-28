Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TNGOP.

Ngày 27/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Theo quyết định, trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1, có vị trí đặt tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Trường sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026, cùng với các trường thiếu sinh quân miền Trung, miền Nam thuộc Quân khu 5 và Quân khu 7.

Trường Thiếu sinh quân miền Bắc có quy mô cấp lữ đoàn, có chức năng tổ chức giáo dục văn hóa cơ sở, THPT theo chương trình của Bộ GD&ĐT; kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống cho học sinh.

Mô hình góp phần tạo nguồn cán bộ cho quân đội và đất nước trong tương lai, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để trường nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và kế hoạch của Quân khu về việc thành lập nhà trường, bảo đảm chặt chẽ, đúng thời gian.

Trong đó, đơn vị chú trọng giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức rõ ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của nhà trường; nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm chất lượng, tính chuyên nghiệp.

Nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, xây dựng quyết tâm cao, sớm triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Cùng với đó, nhà trường quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, tài sản công; thực hiện tốt công tác dân vận; phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng hoạt động trong năm học 2026; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các quân khu trong công tác tuyển sinh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.