Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 của 2,3 triệu học sinh Hà Nội

Hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội được nghỉ chính thức hai ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương và hai ngày dịp 30/4-1/5.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày),

Theo đó, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, công chức, người lao động và học sinh toàn ngành giáo dục Hà Nội nghỉ ngày 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 27/4.

Như vậy, với những đơn vị không tổ chức dạy, học thứ bảy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4.

Đối với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghỉ hai ngày, gồm ngày 30/4 và 1/5 theo quy định. Tương tự, với những trường không tổ chức dạy học thứ bảy, kỳ nghỉ của học sinh có thể kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến đến hết ngày 3/5.

Điểm đáng lưu ý, hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Học sinh vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi học lại hai ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4-1/5.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tổng số trường học là hơn 2.950. Quy mô học sinh của thủ đô xếp thứ hai cả nước, sau TP.HCM (2,5 triệu học sinh).

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần).

Bộ cũng yêu cầu học kỳ một kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp cho học sinh.

Cùng với việc thông báo lịch nghỉ, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian nghỉ lễ. Trong đó, các cơ quan, trường học thực hiện treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố.

Các đơn vị phải bố trí cán bộ trực, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; chủ động phương án phòng, chống cháy nổ; bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp với lực lượng chức năng địa phương giữ gìn an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông; không tham gia, cổ vũ các hành vi vi phạm pháp luật như đua xe trái phép; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời phản ánh, xử lý các tình huống phát sinh trong dịp nghỉ lễ. Ngay sau kỳ nghỉ, các nhà trường cần nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, bảo đảm tiến độ năm học.