Toàn bộ đại học công lập ở Hong Kong vào top 100 châu Á

Lần đầu tiên toàn bộ 8 đại học công lập tại Hong Kong (Trung Quốc) cùng góp mặt trong top 100 châu Á, trong đó có 2 trường giữ vững vị trí top 10.

SCMP cho biết đầu tiên cả 8 trường đại học công lập tại Hong Kong đồng loạt góp mặt trong top 100 của bảng xếp hạng Đại học châu Á do Times Higher Education (THE) công bố. Trong đó, hai cơ sở lâu đời là Đại học Hong Kong và Đại học Trung văn Hong Kong tiếp tục duy trì vị trí trong top 10 khu vực.

Theo kết quả công bố, Đại học Hong Kong giữ hạng 6, trong khi Đại học Trung Văn Hong Kong giảm một bậc xuống vị trí thứ 10. Ở các vị trí tiếp theo, Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong giữ nguyên hạng 12, trong khi Đại học Thành phố Hong Kong tăng hai bậc lên vị trí 14, còn Đại học Bách khoa Hong Kong duy trì vị trí 18. Đại học Baptist Hong Kong là đơn vị cải thiện thứ hạng mạnh nhất khi tăng từ hạng 50 lên 40.

Đáng chú ý, Đại học Giáo dục Hong Kong lần đầu góp mặt và xếp hạng 37, trở thành tân binh có thứ hạng cao thứ hai. Đại học Lingnan cũng lần đầu lọt bảng xếp hạng với vị trí 84.

Thứ hạng của các trường trong năm 2025, 2026 cụ thể như sau:

STT Tên trường Thứ hạng năm 2026 Thứ hạng năm 2025 1 Đại học Hong Kong 6 6 2 Đại học Trung văn Hong Kong 10 9 3 Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong 12 12 4 Đại học Thành phố Hong Kong 14 16 5 Đại học Bách khoa Hong Kong 18 18 6 Đại học Giáo dục Hong Kong 37 Chưa xếp hạng 7 Đại học Baptist Hong Kong 40 50 8 Đại học Lingnan 84 Chưa xếp hạng

Ông Phil Baty, Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của THE, đánh giá Hong Kong tiếp tục khẳng định vai trò là một trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới. Từ năm 2024 đến nay, Hong Kong vẫn là đô thị duy nhất có tới 5 trường đại học nằm trong top 100 toàn cầu - thành tích mà các trung tâm giáo dục lớn như London (Anh) hay Boston (Mỹ) chưa thể đạt được.

Hệ thống giáo dục đại học tại Hong Kong được đánh giá cao nhờ mô hình đào tạo theo chuẩn quốc tế, sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính. Học phí bậc đại học đối với sinh viên quốc tế dao động khoảng 140.000-180.000 HKD mỗi năm (tương đương 18.000- 23.000 USD ), thấp hơn đáng kể so với nhiều điểm đến du học phổ biến như Anh hay Mỹ.

Bên cạnh đó, chính quyền Hong Kong duy trì nhiều quỹ học bổng và chương trình hỗ trợ tài chính nhằm thu hút nhân tài quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như kinh doanh, tài chính, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật.

Các trường đại học tại Hong Kong thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng toàn cầu nhờ năng lực nghiên cứu mạnh và mức độ quốc tế hóa cao. Nhiều cơ sở có tỷ lệ sinh viên quốc tế dao động từ 20% đến hơn 40%, tạo môi trường học tập đa văn hóa.

Hong Kong cũng là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu châu Á với số lượng công bố nghiên cứu khoa học và mức độ hợp tác quốc tế cao. Các trường như Đại học Hong Kong, Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong hay Đại học Trung văn Hong Kong có thế mạnh nổi bật trong y sinh, kỹ thuật, khoa học máy tính và kinh tế.

Với vị trí là cầu nối giữa khu vực và thế giới, Hong Kong đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giáo dục khu vực. Sinh viên theo học tại đây có cơ hội tiếp cận cả hệ thống học thuật phương Tây lẫn thị trường việc làm năng động tại châu Á.