Thêm một trường y tại TP.HCM mở ngành Tâm lý học

Ngày 22/4, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết trường sẽ mở ngành Tâm lý học trình độ đại học với thời gian đào tạo 4 năm, bắt đầu từ năm 2026.

Theo nội dung quyết định 1578/QĐ-TĐHYKPNT được ban hành ngày 21/4/2026, ngành Tâm lý học có mã ngành 7310401, đào tạo trình độ đại học, cấp bằng cử nhân Tâm lý học sau khi tốt nghiệp.

Khoa Y tế công cộng được giao phụ trách chuyên môn, đồng thời phối hợp tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng theo đúng quy định. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng và thực hiện kiểm định chương trình đào tạo theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.

Trước đó, chủ trương mở ngành đã được hội đồng trường thông qua, đồng thời nhà trường cũng ban hành chương trình đào tạo chi tiết cho ngành học này.

Trong năm học 2026-2027, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tuyển 2.155 chỉ tiêu, tăng 235 chỉ tiêu so với năm trước. Bên cạnh Tâm lý học, trường mở thêm ngành mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức với 50 chỉ tiêu. Ngành Y khoa cũng bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh còn ngành Điều dưỡng có thêm chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện.

Hai phương thức tuyển sinh bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 (PT1) và xét tuyển thẳng (PT2). Khi đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh lưu ý phải sử dụng các tổ hợp môn có môn Toán, xét theo thang điểm 30 và không áp dụng độ lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

Đối với các ngành sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh trường chỉ áp dụng các tổ hợp này với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của năm 2026 và sẽ không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển. Ngoài ra, trường cũng không áp dụng điểm thưởng trong năm 2026.

Không riêng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trước đó, từ tháng 12/2025, Đại học Y dược TP.HCM cũng đã thông báo mở ngành Tâm lý học trình độ đại học. Dự kiến từ năm 2026, nhà trường sẽ tuyển sinh khoá đầu tiên cho ngành học này.

Tại Việt Nam, ngành Tâm lý học đang được đào tạo ở khoảng 40 trường đại học công lập, tư thục trên cả nước. Các tổ hợp xét tuyển ngành này khá đa dạng, từ C00, D01 cho đến B00, A01, A00...

Tuy nhiên, điểm trúng tuyển ngành này có sự khác biệt giữa các trường. Ví dụ, trong năm 2025, điểm chuẩn ngành Tâm lý học tại Đại học Y Hà Nội là 28,7, tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) là 29, nhưng ở Đại học Nguyễn Tất Thành hay Đại học Văn Lang, điểm chuẩn của ngành này chỉ ở mức 15.