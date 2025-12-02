Thêm một trường tại TP.HCM mở ngành Tâm lý học

Trường này dự kiến tuyển sinh khoá đầu tiên từ năm 2026, giao cho khoa Y tế công cộng xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh, đào tạo.

Đại học Y Dược TP.HCM mở ngành Tâm lý học. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Đại học Y Dược TP.HCM ra quyết định chính thức về việc mở ngành Tâm lý học trình độ đại học. Theo đó, khoa Y tế công cộng của trường được giao đào tạo ngành Tâm lý học, mã số 7310401.

Dự kiến từ năm 2026, Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tuyển sinh khoá đầu tiên cho ngành học này.

Nhà trường nhấn mạnh khoa Y tế công cộng cần xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp ngành Tâm lý học theo các quy định, quy chế hiện hành.

Đồng thời, ngành Tâm lý học phải kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sau khoá đầu tiên tốt nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đại học Y Dược TP.HCM là một trong những trường đại học đào tạo khối ngành y, dược hàng đầu tại TP.HCM. Trường hiện đào tạo khoảng 13.000 sinh viên ở 17 ngành chính quy, gồm Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Hóa dược, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Công tác xã hội, Điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh.

Trong năm 2025, trường tuyển sinh hơn 2.700 chỉ tiêu ở 4 phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 với chứng chỉ quốc tế, xét tuyển thẳng và dự bị đại học.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, ngành Y khoa của trường lấy điểm chuẩn cao nhất là 27,34, theo sau đó là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,45 điểm và Hoá dược, 23,65 điểm. Các ngành còn lại, trường lấy điểm chuẩn dao động từ 17-22,85 điểm.

Tại Việt Nam, ngành Tâm lý học đang được đào tạo ở khoảng 40 trường đại học công lập, tư thục trên cả nước. Các tổ hợp xét tuyển ngành này khá đa dạng, từ C00, D01 cho đến B00, A01, A00...

Tuy nhiên, điểm trúng tuyển ngành này có sự khác biệt giữa các trường. Ví dụ, trong năm 2025, điểm chuẩn ngành Tâm lý học tại Đại học Y Hà Nội là 28,7, tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) là 29, nhưng ở Đại học Nguyễn Tất Thành hay Đại học Văn Lang, điểm chuẩn của ngành này chỉ ở mức 15.