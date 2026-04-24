11 trường của Việt Nam lọt bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2026

Times Higher Education (THE) mới công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2026. Việt Nam có 11 đại diện được gọi tên trong danh sách này, tăng 2 trường so với năm ngoái.

Đại học Kinh tế TP.HCM. Ảnh: UEH.

Trong số 11 đại diện lọt top, Đại học Kinh tế TP.HCM là trường có thứ hạng cao nhất. Tuy nhiên, so với năm trước, thứ hạng của trường này giảm đáng kể, từ 136 xuống 184.

Các đại diện khác của Việt Nam được nêu tên trong danh sách bao gồm: Đại học Duy Tân (hạng 251-300), Đại học Tôn Đức Thắng (hạng 251-300), Đại học Y Hà Nội (hạng 401-500), Đại học Nguyễn Tất Thành (hạng 501-600), Đại học Bách khoa Hà Nội (hạng 601-800), Đại học Mở TP.HCM (hạng 601-800), Đại học Quốc gia Hà Nội (hạng 601-800), Đại học Quốc gia TP.HCM (hạng 601-800), Đại học Huế (hạng 801+), Đại học Đà Nẵng (hạng 801+).

Hai đại diện mới của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng năm nay là Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Đà Nẵng. Dù lần đầu được xếp hạng, Đại học Nguyễn Tất Thành nhận được đánh giá khá ấn tượng, thậm chí cao hơn Đại học Bách khoa Hà Nội và hai hệ thống Đại học Quốc gia.

Thứ hạng của 11 đại diện Việt Nam cụ thể như sau:

STT Tên trường Thứ hạng năm 2026 Thứ hạng năm 2025 1 Đại học Kinh tế TP.HCM 184 136 2 Đại học Tôn Đức Thắng 251-300 201-250 3 Đại học Duy Tân 251-300 251-300 4 Đại học Y Hà Nội 401-500 401-500 5 Đại học Nguyễn Tất Thành 501-600 Chưa xếp hạng 6 Đại học Bách khoa Hà Nội 601-800 501-600 7 Đại học Mở TP.HCM 601-800 501-600 8 Đại học Quốc gia Hà Nội 601-800 501-600 9 Đại học Quốc gia TP.HCM 601-800 601+ 10 Đại học Huế 801+ 601+ 11 Đại học Đà Nẵng 801+ Chưa xếp hạng

Năm nay, Times Higher Education xếp hạng 929 cơ sở giáo dục đại học đến từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á. Các nhóm đánh giá được THE sử dụng để xếp hạng bao gồm: Đào tạo (môi trường học tập), môi trường nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng), chất lượng nghiên cứu (ảnh hưởng trích dẫn, thế mạnh nghiên cứu), tầm nhìn quốc tế (giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu quốc tế), nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp (hiệu quả chuyển giao tri thức).

Các trường đại học Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng đại học châu Á 2026 của THE. Đại học Thanh Hoa giữ vững ngôi đầu, còn Trung Quốc đại lục duy trì 5 đại diện trong top 10 và 20 trường trong top 50.

Hai đại học hàng đầu Singapore là Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang lần lượt giữ vị trí thứ 3 và đồng hạng 4. Đại học Tokyo tăng nhẹ lên đồng hạng tư, trong khi Đại học Trung văn Hong Kong xuống hạng 10, đổi chỗ với Đại học Giao thông Thượng Hải ở vị trí thứ 9.

Theo giáo sư Simon Marginson (Đại học Oxford, Anh), đà thăng tiến của Trung Quốc phản ánh sự đầu tư bền vững của chính phủ vào khoa học, công nghệ và các đại học nghiên cứu. Ông nhấn mạnh hiệu suất nghiên cứu luôn gắn chặt với nguồn tài trợ, đồng thời dự báo khoảng cách giữa Trung Quốc với Mỹ và châu Âu sẽ tiếp tục nới rộng.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại Đông Á. Nhiều trường ở Nhật Bản và Hàn Quốc tụt hạng, dữ liệu cho thấy các chỉ số về môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu và hợp tác với doanh nghiệp đều có xu hướng giảm.

Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) củng cố vị thế khi toàn bộ 6 trường của năm trước tiếp tục trụ hạng. Malaysia cũng nổi lên mạnh mẽ khi Đại học Công nghệ Petronas tăng lên hạng 35, cùng nhiều cơ sở khác lọt top 100.

Nhìn chung, kết quả xếp hạng năm 2026 cho thấy bức tranh cạnh tranh đang dịch chuyển trong giáo dục đại học châu Á. Times Higher Education nêu rằng sự thống trị liên tục của Trung Quốc phản ánh khả năng duy trì hiệu suất ở quy mô lớn, trong khi sự tụt hạng tương đối của Nhật Bản và Hàn Quốc nhấn mạnh cường độ cạnh tranh ngày càng lớn, những cải thiện khiêm tốn không còn đủ để giữ vững thứ hạng cho nhà trường.