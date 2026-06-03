Giảm mạnh 13%, giá sách giáo khoa còn bao nhiêu?

Năm học 2026-2027, giá sách giáo khoa giảm bình quân 13,3%. Trong đó, bộ sách lớp 1 giảm còn 157.000 đồng, thấp hơn hơn 32.000 đồng so với năm trước.

Học sinh tiểu học tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố giá sách giáo khoa áp dụng cho năm học 2026-2027 với mức giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Đây cũng là năm học đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống từ lớp 1 đến lớp 12.

Theo Bộ GD&ĐT, việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa dùng chung trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tăng tính kế thừa, giảm áp lực đổi mới, tiết kiệm ngân sách và hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh cũng như toàn xã hội.

Giá từng cuốn sách trong bộ Kết nối tri thức với cuộc sống đều được điều chỉnh giảm, trong đó mức giảm đáng kể nhất thuộc về sách tiếng Anh. Chẳng hạn, bộ sách lớp 1 có giá 157.000 đồng, giảm hơn 32.000 đồng so với mức 189.900 đồng của năm học trước. Riêng sách tiếng Anh giảm từ 42.000 đồng xuống còn 20.500 đồng.

Đối với cấp THPT, giá trọn bộ không cố định do phụ thuộc vào các môn học và chuyên đề tự chọn của học sinh. Tuy nhiên, theo tính toán của nhà xuất bản, chi phí mua sách ở cấp học này giảm khoảng 50.000 đồng mỗi bộ so với năm trước.

Năm học 2025-2026, giá bộ sách giáo khoa dao động từ gần 190.000 đồng đến khoảng 400.000 đồng tùy khối lớp và tổ hợp môn học. Với mức giảm bình quân 13,3%, số tiền phụ huynh tiết kiệm được ước tính từ 25.000 đến hơn 50.000 đồng cho mỗi bộ sách.

Phụ huynh, học sinh tham khảo chi tiết giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 theo bảng sau.