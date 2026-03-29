Quốc gia châu Á được xếp hạng lịch sự nhất thế giới

Một khảo sát tại Mỹ mới đây chỉ ra Nhật Bản là quốc gia lịch sự bậc nhất, trong khi Canada dẫn đầu thế giới về sự thân thiện.

Văn hóa cúi chào của người Nhật Bản được đánh giá cao. Ảnh: Asahi.

Một khảo sát toàn cầu do công ty Remitly tại Mỹ công bố gần đây đã đã chỉ ra những quốc gia lịch sự bậc nhất thế giới. Trong đó, Nhật Bản đứng đầu danh sách các quốc gia được đánh giá cao nhất về phép tắc và sự tôn trọng trong đời sống thường nhật.

Remitly nêu rằng khảo sát không nhằm đo lường mức độ thô lỗ giữa các quốc gia, mà phản ánh những nơi được công chúng liên tưởng nhiều nhất với sự lịch sự.

“Đối với những người chuyển ra nước ngoài sinh sống, các tương tác xã hội hàng ngày có thể định hình cảm giác được chào đón của họ", báo cáo nêu, đồng thời nhấn mạnh những cử chỉ nhỏ như một lời chào thân thiện, sự kiên nhẫn trước rào cản ngôn ngữ hay một nụ cười trên phố đều góp phần tạo nên trải nghiệm tích cực.

Những quốc gia được xếp hạng lịch sự nhất

Theo báo cáo, hơn 4.600 người đến từ 26 quốc gia đã tham gia khảo sát, chia sẻ quan điểm dựa trên trải nghiệm cá nhân về những nơi họ cho là có con người lịch sự nhất. Kết quả cho thấy 35,15% người được hỏi lựa chọn Nhật Bản. Tỷ lệ này áp đảo so với các quốc gia còn lại.

Canada là quốc gia đứng thứ hai trong danh này với tỷ lệ bình chọn 13,35%. Trong khi đó, Vương quốc Anh ghi nhận khoảng 6,23% ý kiến đồng thuận.

Theo Remitly, sự lịch sự tại Nhật Bản không chỉ là chuẩn mực xã hội mà còn ăn sâu vào đời sống hàng ngày. Văn hóa cúi chào được sử dụng phổ biến, không chỉ để chào hỏi mà còn thể hiện sự tôn trọng. Ngôn ngữ Nhật cũng đặc biệt chú trọng đến kính ngữ và các hình thức diễn đạt lịch sự, qua đó củng cố ý thức quan tâm đến người khác trong giao tiếp.

Trong khi đó, Canada từ lâu được biết đến với hình ảnh thân thiện và cởi mở. Dù đôi khi bị gắn với định kiến “xin lỗi quá nhiều”, báo cáo cho rằng đây chỉ là sự khái quát đơn giản hóa về một xã hội đa dạng, nơi các giá trị như lịch thiệp và tôn trọng vẫn đóng vai trò quan trọng trong tương tác thường ngày. Chính sự thân thiện, cùng với môi trường sống và cơ hội việc làm, khiến Canada trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người nhập cư.

Đối với Vương quốc Anh, những hành vi quen thuộc như thường xuyên nói “làm ơn” và “cảm ơn”, hay văn hóa xếp hàng trật tự, cũng là minh chứng cho cách sự lịch sự được duy trì trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý một đặc trưng văn hóa khác của người Anh là khiếu hài hước khô khan, mang tính tự giễu. Yếu tố này có thể khiến người mới đến bất ngờ, nhưng đồng thời cũng tạo nên nét riêng biệt.

Ngoài 3 quốc gia nêu trên, nhiều quốc gia khác cũng lọt vào danh sách bình chọn, gồm: Trung Quốc, Đức, Philippines, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Nam Phi, Australia, Thụy Sĩ, Mỹ, Ấn Độ, Ireland, New Zealand, Na Uy, Hà Lan, Thái Lan, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha, Bỉ, Italy và Áo.

Canada được đánh giá là quốc gia thân thiện nhất. Ảnh: MTL.

Canada vào danh sách quốc gia thân thiện

Bên cạnh xếp hạng sự lịch sự, khảo sát của Remitly cũng đánh giá mức độ thân thiện của người dân tại các quốc gia - yếu tố được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách và người nhập cư.

Kết quả cho thấy Canada đứng đầu bảng xếp hạng với 10,5% số người được hỏi cho rằng đây là quốc gia có người dân thân thiện nhất thế giới. Thành tích này củng cố thêm hình ảnh lâu nay của Canada như một xã hội cởi mở, nơi sự lịch thiệp và tinh thần chào đón người mới được đề cao.

Xếp ngay sau là Brazil với 7,96% lựa chọn. Quốc gia Nam Mỹ này từ lâu nổi tiếng với sự ấm áp, tính cách hướng ngoại và các mối liên kết cộng đồng chặt chẽ – những yếu tố giúp Brazil thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng về sự thân thiện.

Đứng thứ ba là Australia, đạt 5,10%. Với lối sống thoải mái, cởi mở và phong cách giao tiếp gần gũi, người dân Australia được đánh giá là dễ tiếp cận và thân thiện. Đây cũng là lý do quốc gia này nhiều lần xuất hiện trong các nghiên cứu trước đó của Remitly về mức độ thân thiện trên toàn cầu.

Kết quả khảo sát này cho thấy bên cạnh các yếu tố như kinh tế hay cơ hội việc làm, thái độ và cách ứng xử của người dân địa phương vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sức hấp dẫn của một quốc gia trong mắt người nước ngoài.