Chân dung nam sinh tốt nghiệp 'thần tốc' ĐH Bách khoa TP.HCM

Hoàn thành chương trình trong 3 năm 3 tháng, Nguyễn Hồ Phước Hiền là tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa TP.HCM với thành tích học tập, nghiên cứu ấn tượng.

Nguyễn Hồ Phước Hiền tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Phước Hiền đứng lặng người nhìn dòng thông báo tốt nghiệp sớm loại xuất sắc. Cảm giác run run ấy, hệt như buổi sáng 3 năm trước, khi chàng trai trẻ bước chân vào giảng đường ĐH Bách khoa TP.HCM đúng vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi.

Hành trình ròng rã với những đêm trắng và cả chuyến bay vội từ Đài Loan về nước sau buổi báo cáo khoa học quốc tế, tất cả như cô đọng lại trong giây phút Hiền khoác lên mình chiếc áo cử nhân. Bước lên bục nhận bằng, nam sinh khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính không chỉ cầm trên tay một kết quả học tập "thần tốc", mà còn là món quà tuổi 21 vô giá.

Hành trình tăng tốc trong giảng đường kỹ thuật

Từ một học sinh THPT với thành tích nổi bật tại Tiền Giang, Nguyễn Hồ Phước Hiền bước vào giảng đường trường ĐH Bách khoa TP.HCM bằng phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng dành cho học sinh giỏi.

Nam sinh cho biết quyết định chọn Khoa học và Kỹ thuật máy tính vừa mang yếu tố “ngẫu nhiên”, vừa chịu ảnh hưởng từ định hướng gia đình. Dù vậy, chính môi trường đào tạo tại Bách khoa đã giúp Hiền dần định hình rõ ràng con đường học thuật và nghiên cứu.

Phước Hiền tại báo cáo tại Hội nghị châu Á được tổ chức ở Đài Loan vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: NVCC.

Trong suốt quá trình học, Hiền không xây dựng một kế hoạch cứng nhắc để tốt nghiệp sớm. Thay vào đó, nam sinh lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn. Cậu bám sát chương trình đào tạo, chủ động tìm hiểu lộ trình các học kỳ tiếp theo và đăng ký học trước những môn không bị ràng buộc điều kiện tiên quyết.

Thử thách lớn nhất của Hiền đến ở học kỳ 242, khi nam sinh cùng lúc đối mặt với những học phần “nặng” mang tính cốt lõi của ngành máy tính và bắt đầu triển khai đồ án chuyên ngành. Khối lượng công việc lớn càng trở nên áp lực hơn khi Hiền phải thực hiện đề tài một mình, dù trước đó đã tìm kiếm cộng sự và nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn.

Cũng trong thời gian này, Hiền lần đầu tự xây dựng CV và trải qua nhiều lần bị từ chối trước khi tìm được vị trí thực tập toàn thời gian. Nhờ sự đồng hành của giảng viên, cùng sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, gia đình và bạn bè, nam sinh dần vượt qua giai đoạn khó khăn, cân bằng giữa học tập và công việc, qua đó hoàn thành học kỳ với kết quả tích cực.

Từ đồ án tốt nghiệp đến công bố quốc tế

Dấu ấn rõ nét nhất trong hành trình học tập của Phước Hiền nằm ở hướng đi nghiên cứu khoa học. Ngay từ năm thứ ba, nam sinh đã tham gia đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia về bảo vệ tính riêng tư trong hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh tại nhà. Đây là lĩnh vực kết hợp giữa học máy, bảo mật dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong y tế - hướng nghiên cứu mang tính thời sự trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong đề tài này, Hiền đảm nhiệm phần xây dựng giải pháp, mô phỏng và đánh giá mô hình dựa trên phương pháp học liên kết phi tập trung. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển hệ thống, nam sinh còn triển khai các kịch bản tấn công để kiểm tra mức độ bảo mật và khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng.

Tân cử nhân Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Quá trình làm việc cùng giảng viên hướng dẫn kéo dài qua nhiều đồ án đã giúp Hiền tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu một cách bài bản. Từ giai đoạn đầu còn hạn chế về kỹ năng, nam sinh dần tiến bộ rõ rệt, có thể triển khai đề tài độc lập và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu có giá trị.

Nhận xét về quá trình thực hiện đồ án của Phước Hiền, ThS Lê Thị Bảo Thu đánh giá nam sinh có năng lực nghiên cứu độc lập và tinh thần nỗ lực rõ rệt. Trong bối cảnh chưa hình thành nhóm nghiên cứu, sinh viên này gần như đặt nền móng ban đầu cho hướng nghiên cứu mà giảng viên theo đuổi.

Đáng chú ý, dù thời gian gấp rút, Hiền vẫn phát triển kết quả nghiên cứu thành bài báo gửi hội nghị quốc tế ACIIDS. Trong quá trình hoàn thiện, nam sinh thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động trao đổi, không ngại tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý.

"Mặc dù đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Hiền vẫn dành nhiều thời gian để tiếp tục chỉnh sửa kết quả nghiên cứu theo các góp ý và câu hỏi từ những người phản biện", ThS Thu nhận xét.

Kết quả của quá trình nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở điểm số đồ án tốt nghiệp 9,74, mà còn được phát triển thành một bài báo khoa học. Công trình của Hiền đã được chấp nhận tại hội nghị quốc tế về hệ thống thông tin thông minh và cơ sở dữ liệu, tổ chức tại Đài Loan vào tháng 4/2026. Đây là lần đầu tiên nam sinh đảm nhiệm vai trò tác giả chính và trực tiếp trình bày nghiên cứu trước cộng đồng học thuật quốc tế.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Hiền cho biết tri thức đã đưa cậu đi xa đến những nơi chưa từng đến, gặp những người chưa từng gặp và giúp cậu trưởng thành hơn từ chính hành trình đó.

Chia sẻ thêm về định hướng tương lai, Hiền cho biết trong 2-3 năm tới, cậu dự kiến phát triển theo hướng gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học máy tính. Nam sinh mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động nghiên cứu tại trường hoặc trung tâm chuyên môn, đồng thời thử sức với vai trò trợ giảng để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng truyền đạt.

Bên cạnh đó, Hiền cũng hướng tới môi trường doanh nghiệp có khả năng ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế hay kinh doanh, qua đó tích lũy kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện định hướng học thuật dài hạn.

Ở góc độ chuyên môn, Hiền cho rằng tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề là những kỹ năng cần được ưu tiên phát triển. Cùng với đó là việc tiếp tục trau dồi năng lực lập trình, khả năng tự học và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.