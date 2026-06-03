6 đại học Việt Nam vào xếp hạng thế giới của CWUR

Việt Nam có 6 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới 2026 của CWUR. Trong đó, 4/6 trường ghi nhận sự thăng hạng so với năm trước.

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong 6 đại diện Việt Nam lọt vào xếp hạng của CWUR. Ảnh: HUST.

Trung tâm xếp hạng đại học thế giới (CWUR) mới công bố xếp hạng đại học thế giới năm 2026 với 21.291 cơ sở giáo dục tham gia. Việt Nam có 6 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng, trong đó Đại học Duy Tân tiếp tục là trường có vị trí cao nhất.

Cụ thể, Đại học Duy Tân đạt 71 điểm, xếp hạng 936 thế giới (thuộc top 4,4%), tăng 33 bậc so với năm 2025. Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 1.046, tăng 9 bậc và tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng 1.219, gần như giữ nguyên vị trí so với năm trước khi chỉ giảm 3 bậc. Trong khi đó, Đại học Quốc gia TP.HCM đứng thứ 1.367, giảm 92 bậc so với năm 2025, là đại diện Việt Nam có mức tụt hạng lớn nhất trong kỳ xếp hạng năm nay.

Ở nhóm còn lại, trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội lần lượt xếp hạng 1.835 và 1.898 thế giới. Cả hai đều cải thiện vị trí so với năm trước, tăng 44 bậc và 19 bậc.

Nhìn chung, 4/6 đại diện của Việt Nam ghi nhận sự thăng hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các trường trong nước với nhóm đại học hàng đầu thế giới vẫn còn khá lớn khi chưa có cơ sở nào lọt top 500.

6 đại diện Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng cụ thể như sau:

Tên trường Điểm đánh giá Thứ hạng 2026 Thứ hạng 2025 Đại học Duy Tân 71 936 (top 4.4%) 969 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 70.3 1.046 (top 5%) 1.055 Đại học Quốc gia Hà Nội 69.4 1.219 (top 5.8%) 1.216 Đại học Quốc gia TP.HCM 68.7 1,367 (top 6.5%) 1.275 Trường Đại học Y Hà Nội 66.8 1.835 (top 8.7%) 1.879 Đại học Bách khoa Hà Nội 66.5 1.898 (top 9%) 1.917

Trên bảng xếp hạng chung, 5 vị trí dẫn đầu không thay đổi trong 2 năm liên tiếp, lần lượt thuộc về Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học Cambridge của Mỹ và Đại học Oxford của Anh.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 đều thuộc về những trường đại học danh tiếng của Mỹ, gồm Đại học Princeton, Đại học Pennsylvania, Đại học Columbia, Đại học Yale và Đại học Chicago.

Tại châu Á, đại diện có thứ hạng cao nhất trong top 20 là Đại học Tokyo của Nhật Bản, đứng thứ 13 thế giới với tổng điểm 89,9.

CWUR là tổ chức tư vấn có trụ sở tại Saudi Arabia, thực hiện xếp hạng đại học từ năm 2012. Đây là một trong những hệ thống xếp hạng đại học có quy mô lớn trên thế giới, bên cạnh QS, Times Higher Education và Academic Ranking of World Universities.

Bảng xếp hạng của CWUR được xây dựng dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính gồm thành tựu học thuật của cựu sinh viên, thành tựu nghề nghiệp của cựu sinh viên, chất lượng đội ngũ giảng viên và kết quả nghiên cứu khoa học. Trong đó, nhóm tiêu chí nghiên cứu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40% tổng số điểm, các tiêu chí còn lại chiếm từ 10% đến 25%.