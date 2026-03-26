Lập kỷ lục, 7 đại học Việt Nam lọt top thế giới theo lĩnh vực

Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học góp mặt ở bảng xếp hạng theo lĩnh vực do QS công bố, tăng 3 trường so với năm 2025.

Tổ chức giáo dục QS Top Universities vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo ngành học năm 2026, ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng và thứ hạng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Năm nay, bảng xếp hạng tiếp tục bao phủ 55 chuyên ngành, được chia thành 4 lĩnh vực chính gồm Nghệ thuật và Nhân văn, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học đời sống và Y học, Khoa học tự nhiên. Hơn 1.900 cơ sở giáo dục đại học được đưa vào đánh giá, tăng khoảng 200 trường so với năm trước.

Đáng chú ý, Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học góp mặt ở bảng xếp hạng theo lĩnh vực, tăng 3 trường so với năm 2025 và là con số cao nhất từ trước đến nay. Còn về xếp hạng theo ngành, cả nước có 13 trường được gọi tên trong xếp hạng ở 23 ngành, tăng 4 trường nhưng số lượng ngành lại giảm.

Bốn gương mặt lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng theo ngành bao gồm Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Anh Quốc Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Ngoại thương. Trong đó, Đại học Công nghiệp TP.HCM được xếp vị trí khá cao, hạng 101-150 ở ngành Nghệ thuật và Thiết kế.

Xét theo lĩnh vực, Đại học Văn Lang dẫn đầu trong nhóm Nghệ thuật và Nhân văn (hạng 260). Đại học Quốc gia TP.HCM đứng đầu cả nước ở hai lĩnh vực Khoa học tự nhiên (hạng 401-450) và Khoa học xã hội và quản lý (hạng 341), trong khi Đại học Duy Tân tiếp tục giữ vị trí cao ở lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ (hạng 346).

Riêng Đại học Quốc gia TP.HCM có 4/5 nhóm ngành được xếp hạng, tăng thêm một lĩnh vực so với kỳ trước, đồng thời có 14 ngành đào tạo góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Trong đó, nhóm Nghệ thuật và Nhân văn lần đầu được ghi nhận, ở nhóm 501-550 thế giới. Các lĩnh vực còn lại đều cải thiện thứ hạng, gồm Kỹ thuật và Công nghệ (hạng 351), Khoa học xã hội và quản lý (hạng 341), và Khoa học tự nhiên (nhóm 401-450).

Ở cấp độ ngành, Đại học Quốc gia TP.HCM có 14 ngành được xếp hạng, trong đó 13 ngành nằm trong top 500 thế giới. So với kỳ trước, đơn vị có một ngành lần đầu góp mặt là Luật, cùng 4 ngành tăng hạng gồm Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin, Hóa học, Khoa học môi trường và Ngôn ngữ học.