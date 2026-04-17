Tiết lộ thủ khoa thi đánh giá năng lực đợt 1

Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 1 năm 2026 là em Trần Hoàng Thiên Phúc, học sinh trường Phổ thông Năng khiếu.

Em Trần Hoàng Thiên Phúc, học sinh lớp 12 Toán 2, trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: FBNT.

Theo thông tin từ trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), em Trần Hoàng Thiên Phúc, học sinh lớp 12 Toán 2, đạt 1.098/1.200 điểm thi đánh giá năng lực V-ACT, trở thành thủ khoa đợt 1.

Trong đó, Phúc đạt 234 điểm phần Tiếng Việt, 300 điểm phần Tiếng Anh, 264 điểm phần Toán và 300 điểm Tư duy khoa học.

Chiều 17/4, ban giám hiệu trường Phổ thông Năng khiếu và ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã tổ chức tuyên dương, thưởng nóng cho em Thiên Phúc.

Ngoài Phúc, trong đợt thi này, trường Phổ thông Năng khiếu có 49 học sinh đạt từ 1.000 điểm, chiếm 10% tổng số bài thi trên 1.000 điểm.

Trước đó, Đại học Quốc gia TP.HCM đã thông tin sơ bộ kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1. Cụ thể, điểm trung bình và trung vị của kỳ thi đều đạt 682 điểm, trong khi điểm thấp nhất là 27.

Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn, tập trung chủ yếu ở mức trung bình - khá nhưng vẫn trải rộng trên nhiều mức điểm. Độ lệch chuẩn đạt 141,2, cao hơn các năm trước, cho thấy khả năng phân loại thí sinh ngày càng rõ nét.

Thống kê cũng cho thấy khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm, và khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, thể hiện sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao và độ phân tán lớn hơn. Điều này cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo khả năng phân loại.

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM thu hút 135.756 thí sinh đăng ký từ 61 tỉnh, thành phố và hơn 2.000 trường THPT, tăng gần 6% so với năm trước, đạt mức cao nhất kể từ năm 2018. Thí sinh tập trung chủ yếu tại TP.HCM, khu vực Đông Nam bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đợt 2 của kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 24/5/2026 tại 9 tỉnh, thành phố, thời gian đăng ký từ 18/4 đến 25/4/2026.