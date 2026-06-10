Nữ chính phim Trường Giang làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Chiều 10/6, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống TP.HCM đúng thời điểm hơn 142.000 thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), cơn mưa lớn khiến nhiều thí sinh phải đội mưa chạy nhanh vào khuôn viên trường.

Một số em đến muộn hơn dự kiến vì thời tiết bất lợi, được nhóm tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào phòng thi. Trước tình huống này, trưởng điểm thi liên tục phát loa nhắc nhở cán bộ coi thi tại các phòng nếu có thí sinh đến trễ cần phổ biến lại đầy đủ quy chế, bảo đảm các em nắm rõ những quy định quan trọng trước khi bước vào kỳ thi.

Cơn mưa bất chợt kèm những đợt gió mạnh quật qua sân trường đã thổi bật chiếc dù lớn đặt giữa khuôn viên điểm thi, khiến bảng niêm yết thông tin và số báo danh của thí sinh bị mưa hắt ướt. Phát hiện sự việc, một cán bộ điểm thi lập tức di chuyển bảng vào khu vực có mái che. Tuy nhiên, do cơn mưa kéo đến quá nhanh, nhiều phần thông tin trên bảng vẫn bị thấm nước.

Đứng chờ gửi đồ tại khu vực quy định, Hoàng Gia Ân, học viên ngành Âm nhạc cổ điển của Nhạc viện TP.HCM, tranh thủ trò chuyện cùng bạn bè về đề thi Ngữ văn. Nữ sinh dự đoán đề năm nay có thể gắn với đời sống và những vấn đề thời sự của xã hội hiện đại. "Văn là môn em tự tin nhất nên hy vọng đạt trên 7 điểm để xét tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc của Đại học Sài Gòn", Ân chia sẻ. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi năng khiếu của Đại học Sài Gòn diễn ra vào ngày 16/6.

Đúng 14h, các phòng thi gần như đã kín chỗ. Cán bộ coi thi bắt đầu phổ biến quy chế, hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân và nhắc nhở những quy định cần đặc biệt lưu ý. Bên cạnh các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, giám thị nhấn mạnh việc không được đem máy tính cầm tay vào những môn thi không sử dụng thiết bị này, như Ngữ văn. Những trường hợp mang theo sẽ phải gửi lại tại khu vực quy định trước khi vào phòng thi.

Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn, một số phòng thi vẫn còn khá thưa thớt thí sinh vào thời điểm bắt đầu làm thủ tục. Nhiều em đến muộn do gặp mưa trên đường tới điểm thi. Trước tình hình này, trưởng điểm thi liên tục phát loa yêu cầu cán bộ coi thi các phòng rà soát, thống kê danh sách thí sinh vắng mặt và báo cáo kịp thời để có phương án xử lý phù hợp.

Trong số các thí sinh có mặt tại điểm thi THPT Trưng Vương chiều nay còn có Đoàn Minh Anh - nữ chính của dự án phim điện ảnh Tết Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang làm đạo diễn. Trong phim, Minh Anh vào vai An, cô con gái cá tính của ông Thạch. Khác với hình ảnh trên màn ảnh, nữ sinh xuất hiện tại điểm thi với chiếc áo sơ mi trắng giản dị và đeo khẩu trang kín. Giữa hàng chục thí sinh đang tất bật hoàn tất thủ tục trong phòng thi, Minh Anh chăm chú thực hiện các bước theo hướng dẫn của cán bộ, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sau 12 năm học tập.

Trái ngược với cơn mưa lớn tại TP.HCM, thí sinh Hà Nội đến làm thủ tục dự thi trong tiết trời nắng nóng khoảng 30 độ C. Từ 13h30, hơn 550 thí sinh đã có mặt tại điểm thi THPT Yên Hòa (phường Yên Hòa). Dù kỳ thi chính thức còn một ngày nữa mới bắt đầu, nhiều em cho biết giữ tâm lý thoải mái, lạc quan và tự tin trước giờ "vượt vũ môn".

Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 129.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp năm nay, tăng hơn 5.000 em so với năm trước và đông thứ hai cả nước. Thành phố đã thành lập 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi; điều động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi.

Có mặt ở điểm thi THPT Yên Hòa lúc 13h45, Trần Thị Như Quỳnh (học sinh trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị) do ở cách điểm thi hơn 20 km, nữ sinh và các bạn học được nhà trường tổ chức xe đưa đón. Trước kỳ thi quan trọng, Quỳnh giữ tâm lý thoải mái sau thời gian dài ôn tập. Trên tay nữ sinh là nhiều vật dụng may mắn như kẹo đậu đỏ, bánh đậu xanh do cô giáo chủ nhiệm tặng với lời chúc "thi đâu đỗ đó". “Em đặt mục tiêu hoàn thành tốt các môn thi để xét tốt nghiệp và tiếp tục theo đuổi ngành nghề mình yêu thích”, nữ sinh nói.

Trong khi đó, Diễm Như (học sinh trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội) lại tỏ ra căng thẳng, lo lắng. Nữ sinh cho biết dù đã ôn tập trong nhiều tháng nhưng vẫn không tránh khỏi áp lực, nhất là hai môn Toán và Địa lý. Như tự tin hơn ở môn Ngữ văn, kỳ vọng phần nghị luận xã hội sẽ vào đề tài tuổi trẻ, còn ngữ liệu phần nghị luận văn học sẽ vào tác phẩm thơ.

Khu vực để đồ được điểm thi THPT Yên Hòa bố trí ở cổng trường, không cùng tòa với các phòng thi, cách các phòng thi tối thiểu 25 m. Điểm thi đặt nhiều dãy bàn, được đánh số thứ tự theo từng phòng thi. Khi ra về, thí sinh cũng sẽ tự đến để lấy lại. Điều này nhằm hạn chế một số tiêu cực có thể xảy ra, đặc biệt với các thiết bị gian lận công nghệ cao.

14h, cán bộ coi thi bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi, làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót thông tin (nếu có). Giám thị phổ biến kỹ về những thiết bị được phép và không được phép mang vào phòng thi. Các em chỉ được mang bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; ê-ke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Trong khi đó, các vật dụng cấm mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Sáng 11/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong 120 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục với bài thi môn Toán. Sáng 12/6, thí sinh làm bài thi tự chọn với các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút.

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