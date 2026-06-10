Thi tốt nghiệp THPT, đừng để mất điểm oan vì sai lầm không đáng có

Thí sinh cần ghi nhớ một số lưu ý về sức khỏe, tâm lý và đặc biệt là kỹ năng làm bài để hạn chế những sai sót, tránh mất điểm oan trong phòng thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi năng khiếu khối H, lấy kết quả xét tuyển vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đang đứng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong giai đoạn nước rút, nhiều giáo viên khuyến cáo thí sinh không nên học dồn ép, hạn chế thức khuya, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần ổn định để đạt kết quả tốt nhất.

Theo các giáo viên thuộc Hệ thống Giáo dục HOCMAI, giai đoạn nước rút không phải lúc để học thêm kiến thức mới. Thay vào đó, thí sinh nên dành thời gian rà soát lại những nội dung đã học, đặc biệt là các dạng bài thường gặp trong đề thi.

Ngoài ra, giáo viên cũng đưa ra lưu ý cụ thể cho từng môn. Đáng chú ý, với bài thi môn Toán, thầy Nguyễn Thanh Tùng lưu ý khi nhận đề thí sinh nên dành vài phút đọc lướt toàn bộ đề thi, xác định các câu hỏi khó để xử lý sau. Các em cần ưu tiên hoàn thành chính xác các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu trước khi dành thời gian cho các câu vận dụng và vận dụng cao.

Ở môn Tiếng Anh, thầy Nguyễn Trung Nguyên nhận định đề thi năm nay có thể dễ tiếp cận hơn so với năm trước. Tuy nhiên, thí sinh không nên chủ quan mà cần tiếp tục luyện đọc hiểu, củng cố vốn từ vựng và rèn kỹ năng xử lý các dạng bài quen thuộc.

Trong khi đó, cô Trịnh Thu Tuyết, giáo viên Ngữ văn, khuyến nghị thí sinh dành thời gian rà soát lại kiến thức về thể loại văn bản, tri thức tiếng Việt và các kỹ năng phân tích đề. Khi làm bài, các em cần đọc kỹ yêu cầu, gạch chân từ khóa và xác định đúng trọng tâm vấn đề để tránh lạc đề hoặc triển khai sai yêu cầu.

Ngoài ra, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các lỗi kỹ thuật để tránh mất điểm oan trong phòng thi.

Sĩ tử phải kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, số báo danh, mã đề trước khi làm bài, tô đúng và đầy đủ các thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Trong quá trình làm bài, thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần, tránh dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi khó.

Với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh cần sử dụng bút chì 2B để tô đáp án, tô kín và đậm ô trả lời, tránh tô mờ, tô hở hoặc tô nhiều đáp án trong cùng một câu. Khi muốn thay đổi đáp án, cần tẩy sạch phương án cũ trước khi tô lại để tránh lỗi nhận dạng khi chấm bằng máy. Trước khi nộp bài, thí sinh nên dành vài phút kiểm tra lại mã đề, rà soát lại đáp án đã tô để hạn chế những sai sót đáng tiếc.

Thí sinh cũng lưu ý mang đầy đủ giấy tờ cần thiết, có mặt tại điểm thi đúng giờ và tuân thủ nghiêm quy chế thi để tránh những sự cố không đáng có trong ngày thi.