Bộ Quốc phòng công bố lịch thi đánh giá vào 23 trường quân đội

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết kỳ thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Theo đó, kỳ thi đánh giá năng lực vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường quân đội năm 2026 diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 21/6, với 6 ca thi.

Kỳ thi sẽ được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực:

Khu vực miền Bắc: Do Học viện Kỹ thuật Quân sự (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) là đơn vị chủ trì, tổ chức 5 điểm thi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự; Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội); trường Đại học Khoa học Tự nhiên; trường Đại học Giao thông vận tải; trường Đại học Đại Nam.

Khu vực miền Trung: Tổ chức thi tại trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Khu vực miền Nam: Tổ chức thi tại trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần, thời gian làm bài thi là 195 phút. Các phần thi cụ thể như sau:

Phần 1 (Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng): 80 phút, 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và 15 câu hỏi điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); có tối thiểu 1 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi; thang điểm 50.

Phần 2 (Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính): 55 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn) trong đó có 25 câu hỏi đơn và 05 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi (chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm 50.

Phần 3 (Khoa học hoặc Tiếng Anh): 60 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm 50.

Đối với lựa chọn Khoa học, thí sinh chọn 1 trong 4 mã bài thi QĐ01, QĐ02, QĐ03 và QĐ04. Các môn thi Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý gồm 25 câu hỏi/môn thi. Trong đó có các câu hỏi đơn và từ 1 đến 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, mỗi môn thi có tối thiểu 1 câu hỏi điền đáp án.

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 779 chỉ tiêu.

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng lưu ý thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ nếu không có nguyện vọng.

Ngoài phương thức này, các trường quân đội tuyển sinh theo 3 phương thức khác, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.