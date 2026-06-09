Lưu ý quan trọng với 1,2 triệu thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp

Ngày 11/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức diễn ra với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự. Đây là kỳ thi quan trọng, thí sinh cần lưu ý một số điều để tránh trượt oan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Học sinh sẽ làm 4 bài thi. Trong đó, hai bài thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, thí sinh được chọn 2 trong các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp, Công nghiệp) và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Lưu ý thời gian, giấy tờ

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, 14h ngày 10/6, tất cả thí sinh phải đến phòng thi để làm thủ tục. Các em cần kiểm tra lại thông tin, rà soát môn đã đăng ký, nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế.

Thí sinh lưu ý xuất trình thẻ căn cước công dân trong buổi làm thủ tục, không dùng ứng dụng VNeID vì thiết bị điện tử như điện thoại di động bị cấm mang vào phòng thi.

Ngoài căn cước công dân, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 có thể dùng các giấy tờ tùy thân khác như thẻ căn cước, hộ chiếu cùng với giấy báo dự thi để xuất trình khi có yêu cầu.

Trường hợp bị mất thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Lịch cụ thể hai ngày thi chính thức như sau:

Ngày Buổi Bài thi/Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài 10/6 Sáng 8h: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi Chiều 14h: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. 11/6 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h30 7h35 Chiều Toán 90 phút 14h20 14h30 12/6 Sáng Môn thứ 1 (tự chọn) 50 phút 7h30 7h35 Môn thứ 2 (tự chọn) 50 phút 8h35 8h40

Mỗi buổi thi, thí sinh cần có mặt đúng giờ. Nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, các em sẽ không được dự thi buổi đó, đồng nghĩa không được công nhận tốt nghiệp THPT.

Đối với buổi thi tự luận, các em chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài; phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời khỏi phòng thi.

Thí sinh chỉ dự thi môn thi thứ hai trong bài thi tự chọn phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi

Khi đến điểm thi, thí sinh phải gửi các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi tại nơi để vật dụng của thí sinh do điểm thi quy định.

Các vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; ê-ke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Các vật dụng cấm mang vào phòng thi gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Nếu thí sinh cố tình mang vật dụng trái phép vào phòng thi hoặc phòng chờ sẽ bị xử lý, bao gồm đình chỉ thi và hủy bỏ kết quả bài thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Ảnh: Đinh Hà.

Năm lưu ý làm bài thi trắc nghiệm

Ngoài môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Thí sinh cần điền chính xác và đầy đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước). Cùng với đó, các em cần điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi.

Thí sinh phải làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ GD&ĐT, chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, các em phải tẩy sạch chì ở ô cũ rồi tô ô mà mình lựa chọn.

Thí sinh phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu phát hiện đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe mờ, thí sinh phải báo ngay với giám thị, chậm nhất 5 phút từ lúc bắt đầu tính giờ làm bài. Nếu không, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề thi đã nhận.

Các em không được nộp bài thi trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ làm bài, thí sinh phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và ký tên vào hai phiếu thi bài thi.