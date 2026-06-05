Mức lương ngành Logistics cho sinh viên mới ra trường là bao nhiêu?

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành được nhiều thí sinh quan tâm. Bên cạnh cơ hội việc làm, mức lương sau tốt nghiệp cũng là yếu tố khiến ngành học này thu hút người trẻ.

Với mức lương hấp dẫn, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ngày càng được nhiều người trẻ lựa chọn.

Theo Báo cáo Lương và Thị trường lao động 2026 của Navigos Group, mức lương ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng dành cho nhân sự mới ra trường hoặc có dưới 2 năm kinh nghiệm hiện dao động từ khoảng 10-34 triệu đồng mỗi tháng, tùy vị trí công việc, năng lực ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ.

Mức thu nhập này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của thị trường đối với nguồn nhân lực logistics được đào tạo bài bản, có tư duy quản trị và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Lộ trình nghề nghiệp rộng mở

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như quản lý kho, điều phối vận chuyển, xử lý đơn hàng, chuyên viên xuất nhập khẩu, quản lý vận tải hoặc hoạch định chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, công nghệ và logistics trong nước, quốc tế.

Trước nhu cầu nhân lực ngày càng cao của thị trường, nhiều cơ sở đào tạo đang đẩy mạnh mô hình học gắn với thực tiễn doanh nghiệp. Tại trường Đại học CMC, chương trình đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được xây dựng theo định hướng ứng dụng, chú trọng học qua dự án và trải nghiệm thực tế.

Là một thành viên của Tập đoàn CMC, trường Đại học CMC sở hữu mạng lưới kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Nhà trường cam kết 100% sinh viên được thực tập tại các công ty thành viên của tập đoàn như CMC Telecom, CMC Global, cũng như nhiều doanh nghiệp đối tác.

Các chương trình Company Tour được tổ chức thường xuyên giúp sinh viên quan sát trực tiếp quy trình quản lý kho bãi, vận tải, sản xuất và chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp, qua đó hiểu rõ hơn về yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Sinh viên CMC tìm hiểu mô hình kho logistics, cửa khẩu thông minh trong company tour tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Từ năm 2024, trường Đại học CMC chính thức triển khai mô hình “AI University”, đưa trí tuệ nhân tạo vào quản trị, giảng dạy, nghiên cứu và trải nghiệm sinh viên. Với sinh viên logistics, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ học tập mà còn trở thành một phần trong chương trình chuyên môn, giúp người học làm quen với những công nghệ đang được ứng dụng rộng rãi trong quản lý kho vận, điều phối vận tải, phân tích dữ liệu và tối ưu chuỗi cung ứng.

Cơ hội săn học bổng toàn phần

Bên cạnh chương trình đào tạo, chính sách học bổng cũng là yếu tố được nhiều thí sinh quan tâm khi lựa chọn ngành Logistics. Trong mùa tuyển sinh năm 2026, trường Đại học CMC tiếp tục triển khai quỹ học bổng “CMC - Vì bạn xứng đáng” với tổng giá trị 96 tỷ đồng dành cho thí sinh có thành tích học tập nổi bật.

Thí sinh có thể xét học bổng bằng một trong các phương thức như xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên…

Quỹ học bổng “CMC - Vì bạn xứng đáng” năm 2026 trị giá 96 tỷ đồng .

Với phương thức xét học bạ, học bổng được xét dựa trên kết quả học kỳ một lớp 12 hoặc cả năm lớp 12. Thí sinh có ít nhất 6 môn học (bao gồm môn Toán) có điểm trung bình từ 8 trở lên sẽ nhận học bổng 30%, điểm từ 8,5 trở lên nhận học bổng 50% và điểm từ 9 trở lên nhận học bổng 70% học phí. Tuy nhiên, các môn được sử dụng để xét học bạ phải thoả mãn điều kiện không môn nào dưới 6,5 điểm.

Ngoài ra, thí sinh có IELTS từ 6.0 đến 7.5 (hoặc chứng chỉ tương đương) có thể lần lượt xét các mức học bổng 30%, 50%, 70% và 100% học phí. Điều kiện đi kèm là thí sinh cần có điểm môn Toán lớp 12 từ 8 trở lên theo quy định của nhà trường.