Ngành học sẽ bị xem xét loại bỏ nếu 3/4 trường đào tạo đề xuất

Một ngành trong danh mục ngành được xem xét loại bỏ khi được ít nhất 3/4 số trường đã đào tạo ngành đó đề xuất loại bỏ, kèm với một số điều kiện khác.

Sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Nội dung thuộc dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, do Bộ GD&ĐT công bố, lấy ý kiến đến hết ngày 5/6.

Theo đó, một ngành trong danh mục ngành được xem xét loại bỏ khi các trường không còn nhu cầu đào tạo, không còn cơ sở đào tạo tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành đó. Đồng thời, ngành này được ít nhất 3/4 số cơ sở đào tạo đã đào tạo ngành đó đề xuất loại bỏ.

Khi ngành học bị loại bỏ khỏi danh mục ngành sẽ không bị xóa mã ngành và tên ngành đã sử dụng, được giữ lại để quản lý dữ liệu lịch sử.

Dự thảo thông tư cũng đề xuất một ngành trong danh mục ngành được xem xét đổi tên hoặc chuyển vị trí khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu:

Tên mới hoặc vị trí mới đề xuất dựa trên căn cứ khoa học, thực tiễn và phù hợp hơn với đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp của ngành theo quy định;

Tên gọi hoặc vị trí hiện tại của ngành không còn phù hợp khi đối sánh với thực tiễn phát triển ngành đào tạo, yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực hoặc các bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế thông dụng;

Việc đổi tên, chuyển vị trí phù hợp với xu thế phát triển của ngành đào tạo, được ít nhất 2/3 số cơ sở đào tạo đang đào tạo ngành này ở Việt Nam đề xuất.

Một ngành được đổi tên thì giữ nguyên mã ngành đào tạo. Ngành được chuyển vị trí trong danh mục ngành được cấp mã ngành mới phù hợp với lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo mới. Mã ngành cũ không bị xóa khỏi danh mục ngành nhưng hết hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm mã ngành mới có hiệu lực.

Cũng tại dự thảo thông tư, một ngành đào tạo mới được xem xét bổ sung vào danh mục ngành khi có ít nhất 30% khối lượng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cốt lõi của ngành dự kiến khác với ngành đào tạo gần nhất trong danh mục ngành, có nhu cầu nguồn lực đối với ngành đào tạo mới.

Bên cạnh đó, ngành đào tạo mới đã được đào tạo tại ít nhất 10 cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở nước ngoài hoặc được liệt kê trong ít nhất 2 bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế phổ biến.

Trường hợp ngành đào tạo phục vụ trực tiếp chiến lược phát triển quốc gia, đào tạo giáo viên, nghệ thuật, thể thao, pháp luật, sức khỏe, an ninh, quốc phòng hoặc ngành mới phát sinh từ nhu cầu thực tiễn trong nước thì được thay thế bằng ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc minh chứng đặc thù về nhu cầu nguồn nhân lực.