Chỉ 13 thí sinh đạt trên 90 điểm đánh giá tư duy Bách khoa Hà Nội

Trong số gần 60.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026, chỉ 13 em đạt trên 90/100 điểm.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2026. Ảnh: Trần Hiền.

Thông tin được Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra sáng 26/5. Theo thống kê, năm 2026, gần 60.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá tư duy (TSA). Sau 3 đợt thi, chỉ 13 thí sinh đạt trên 90 điểm, 175 thí sinh đạt trên 80 điểm và 1.577 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của năm 2026 là 54,96/100.

Điểm cao nhất của năm 2026 là 98,98/100, thuộc về em Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Đây cũng là mức điểm kỷ lục từ trước đến nay.

Phổ điểm TSA năm 2026

Xét riêng đợt thi thứ 3 diễn ra ngày 16-17/5, có hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức cùng thời gian tại 32 điểm thi ở Hà Nội và 11 tỉnh thành phố khác gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Điểm cao nhất của đợt 3 năm 2026 là 93,76/100. Thủ khoa của của đợt 3 năm nay đến từ trường THPT Ninh Giang, Hải Phòng.

Có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm; 83 thí sinh đạt trên 80 điểm; 878 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 3 năm 2026 là 53,17/100.

Top 10 của đợt 3 là các thí sinh đến từ các trường THPT sau:

Phổ điểm TSA đợt 3 năm 2026.

Bài thi TSA gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.

Thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu thí sinh muốn nhận giấy chứng nhận bản in giấy thì phải đăng ký trên hệ thống.

Kết quả bài thi đánh giá tư duy được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh năm 2026 này.