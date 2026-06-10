Lộ diện thủ khoa đạt hai điểm 10 của trường Phổ thông Năng khiếu

Phạm Dương Thùy Anh là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu. Nữ sinh gây ấn tượng khi cùng lúc đạt hai điểm 10 ở môn Toán chuyên và Toán không chuyên.

Em Phạm Dương Thùy Anh (thứ hai từ phải qua) là thủ khoa hai điểm 10 của trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: NTCC.

Sau khi trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027 vào sáng 10/6, danh tính thí sinh đạt thành tích cao nhất kỳ tuyển sinh năm nay đã được nhà trường xác nhận.

Theo TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu, em Phạm Dương Thùy Anh, học sinh trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với điểm tuyệt đối ở cả hai bài thi Toán không chuyên và Toán chuyên.

“Đã lâu rồi trường mới ghi nhận một trường hợp đạt đồng thời hai điểm 10 ở hai môn Toán. Đây cũng có thể là lần đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường có một nữ thủ khoa”, TS Trần Nam Dũng chia sẻ.

Cuốn sách TS Trần Nam Dũng gửi tặng tân thủ khoa năm 2026. Ảnh: GVCC.

Thông tin thêm về thủ khoa năm 2026, TS Dũng cho biết Thùy Anh không phải học sinh được ông trực tiếp giảng dạy thường xuyên. Tuy nhiên, nữ sinh từng tham gia một số chuyên đề trong chương trình Trường hè THCS năm 2025 cũng như chuỗi bài giảng dành cho học sinh THCS do ông phụ trách trong năm nay.

Đặc biệt hơn, Thùy Anh là học trò của thầy Phạm Trần Minh Triết - cựu học sinh khóa 2004-2007 của trường Phổ thông Năng khiếu. Khi còn học lớp 10, thầy Triết từng là học sinh do TS Trần Nam Dũng làm giáo viên chủ nhiệm.

Gửi lời chúc mừng tới cả thầy và trò, TS Trần Nam Dũng cho biết sẽ tặng nữ thủ khoa một cuốn sách của GS Titu Andreescu - nhà toán học nổi tiếng với nhiều đầu sách dành cho học sinh yêu thích toán học và các kỳ thi học sinh giỏi.

“Chúc Thùy Anh sẽ có những năm tháng học tập thật tuyệt vời và đáng nhớ tại trường Phổ thông Năng khiếu”, đại diện trường Phổ thông Năng khiếu nhắn gửi.

Sáng 10/6, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027. Nhiều lớp chuyên ghi nhận mức tăng đáng kể so với năm trước, trong đó, lớp chuyên Toán ở cả hai cơ sở có mức tăng mạnh nhất toàn trường.

Bên cạnh chuyên Toán, các lớp chuyên Tin và chuyên Vật lý cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Lớp chuyên Tin (TH1) có điểm chuẩn 35,25 điểm, tăng khoảng 3,25 điểm so với năm 2025. Lớp chuyên Vật lý (TH1) lấy 34,6 điểm, tăng khoảng 3 điểm.

Năm nay, trường Phổ thông Năng khiếu có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.200 em so với năm 2025. Số lượng hồ sơ tăng mạnh khiến tỷ lệ chọi từ khoảng 1/6 lên gần 1/8, mức chọi cao nhất trong vài năm gần đây.