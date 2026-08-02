Tài năng 18 tuổi khiến CĐV MU phấn khích

Màn ra mắt ngắn ngủi nhưng đầy tự tin của Jim Thwaites khiến nhiều CĐV MU kêu gọi CLB dừng kế hoạch mua thêm tiền vệ.

Jim Thwaites gây ấn tượng nhờ sự bình tĩnh và khả năng chuyền bóng trong lần đầu khoác áo đội một MU.

Jim Thwaites chỉ có khoảng 10 phút thi đấu trong trận MU thắng Atletico Madrid 2-1 hôm 1/8, nhưng chừng đó đủ để tiền vệ 18 tuổi tạo ra sự chú ý.

Thwaites được HLV Michael Carrick tung vào sân ở phút 82, thay tân binh Andrey Santos. Trong lần đầu khoác áo đội một, cầu thủ trưởng thành từ học viện MU không có nhiều thời gian thể hiện, nhưng vẫn gây ấn tượng nhờ sự bình tĩnh, khả năng chuyền bóng và tư duy hướng về phía trước.

Mỗi khi nhận bóng ở trung tuyến, Thwaites không tỏ ra vội vàng dù phải đối đầu một đội bóng giàu kinh nghiệm như Atletico. Anh xử lý gọn, quan sát nhanh và ưu tiên những đường chuyền giúp MU đẩy cao đội hình.

Một pha chuyền bóng một chạm cho Harry Amass đặc biệt gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều CĐV lập tức cho rằng MU không cần tiếp tục tìm kiếm một tiền vệ khác, thay vào đó nên dành cơ hội cho tài năng trẻ của học viện.

Phản ứng này phần nào cho thấy sức hút của các cầu thủ do chính MU đào tạo. Trong nhiều năm, người hâm mộ tại Old Trafford luôn đặc biệt kỳ vọng vào những gương mặt bước lên từ học viện, nhất là khi đội bóng đang cố xây dựng lại bản sắc dưới thời Carrick.

Tuy nhiên, việc Thwaites khiến MU thay đổi kế hoạch chuyển nhượng vẫn là kết luận quá sớm. Anh mới chỉ có một màn ra mắt ngắn trong trận giao hữu và chưa trải qua những thử thách khắc nghiệt của Premier League.

MU đã bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans cho tuyến giữa trong hè này, sau khi Casemiro rời CLB và Manuel Ugarte dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Đội bóng thành Manchester vẫn được cho là muốn đưa về thêm một tiền vệ nhằm tăng chiều sâu cho mùa giải phải thi đấu trên nhiều mặt trận.

Michael Carrick tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Tyler Adams, Sander Berge, Manu Kone cùng bộ đôi Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga từng được nhắc đến trong danh sách mục tiêu. Dù vậy, sự tiến bộ của những cầu thủ như Thwaites có thể khiến Carrick phải cân nhắc kỹ hơn trước khi CLB tiếp tục chi tiền.

Nhà cầm quân người Anh hiểu rõ giá trị của vị trí tiền vệ trung tâm. Khi còn thi đấu, Carrick nổi bật với khả năng kiểm soát nhịp độ, chọn vị trí và chuyền bóng, những phẩm chất Thwaites phần nào thể hiện trong khoảng thời gian ngắn trước Atletico.

Sau trận, Carrick bày tỏ niềm vui khi trao cơ hội ra mắt cho Thwaites và tài năng 15 tuổi JJ Gabriel. HLV MU xem đây là trải nghiệm quan trọng với hai cầu thủ trẻ, dù họ vẫn cần thêm thời gian trước khi có thể đóng góp thường xuyên cho đội một.

Trong số các tài năng học viện hiện nay, Shea Lacey và Tyler Fletcher được đánh giá ở gần đội một hơn. Lacey đã có năm lần ra sân mùa trước và tiếp tục gây ấn tượng khi kiếm về quả phạt đền giúp MU gỡ hòa trước Atletico.

Thwaites vì thế chưa thể được xem là lời giải ngay lập tức cho hàng tiền vệ. Tuy nhiên, màn ra mắt của anh vẫn mang lại một tín hiệu tích cực: MU có thêm một cầu thủ trẻ đủ tự tin để bước vào đội một và chơi bóng theo cách của mình.

Đội chủ sân Old Trafford có thể vẫn mua thêm tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Nhưng sau những gì Thwaites thể hiện, Carrick ít nhất đã có thêm một phương án đáng để theo dõi thay vì chỉ nhìn ra thị trường.