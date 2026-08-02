Athletic định giá Laporte 80 triệu euro

Màn trình diễn nổi bật tại World Cup 2026 giúp Aymeric Laporte tăng giá mạnh, nhưng mức phí Athletic Bilbao đưa ra khiến Barcelona khó tiếp cận.

Laporte nâng cao giá trị sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026.

Theo AS, Barcelona liên hệ Athletic Bilbao để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Aymeric Laporte trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, đội bóng xứ Basque nhanh chóng đưa ra câu trả lời dứt khoát: trung vệ tuyển Tây Ban Nha chỉ được phép rời sân San Mames với giá 80 triệu euro.

Giám đốc Thể thao Deco là người trực tiếp quan tâm đến Laporte. Ông theo dõi trung vệ 32 tuổi thi đấu tại World Cup 2026, trong đó có trận vòng 1/8 diễn ra tại Dallas, trước khi tiếp cận Athletic.

Dù vậy, mức định giá 80 triệu euro gần như đóng lại cánh cửa dành cho Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia vẫn phải thận trọng với tình hình tài chính, trong khi Laporte đã bước sang tuổi 32 và còn hai năm hợp đồng.

Giá trị của Laporte tăng mạnh sau hành trình vô địch thế giới cùng tuyển Tây Ban Nha. Anh tạo thành cặp trung vệ chắc chắn với Pau Cubarsi, giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente duy trì hệ thống phòng ngự ổn định trong suốt giải đấu.

Trước World Cup, quyết định triệu tập Laporte từng vấp phải một số nghi ngờ. Tuy nhiên, kinh nghiệm, khả năng chuyền bóng và sự điềm tĩnh của cựu trung vệ Man City giúp anh trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình Tây Ban Nha.

Giá của Laporte tăng mạnh sau World Cup 2026.

Laporte trở lại Athletic vào mùa hè 2025 sau khi chấm dứt hợp đồng với Al Nassr. Thương vụ từng đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi FIFA cho rằng hồ sơ chuyển nhượng được gửi muộn. Athletic và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha sau đó kháng cáo thành công, giúp cầu thủ này trở lại đội bóng đã đưa anh bước ra sân khấu lớn.

Từ khi ra mắt tuyển Tây Ban Nha, Laporte thường xuyên được trọng dụng dưới thời Luis Enrique và Luis de la Fuente mỗi khi đảm bảo thể trạng. Anh đã có 54 lần khoác áo “La Roja” kể từ Euro 2021.

Real Madrid cũng được nhắc đến trong những tin đồn liên quan đến Laporte. Tuy nhiên, AS khẳng định chưa có cuộc đàm phán chính thức nào giữa đội bóng Hoàng gia và Athletic. Trái lại, Barcelona là CLB đã thực sự hỏi về tình trạng của trung vệ này.

Athletic không chịu áp lực phải bán người. Laporte còn hợp đồng đến năm 2028, vừa trải qua một kỳ World Cup thành công và vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình. Mức giá 80 triệu euro vì thế vừa thể hiện giá trị của cầu thủ, vừa là thông điệp rằng đội bóng xứ Basque không muốn chia tay anh.

World Cup 2026 cũng giúp nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha tăng giá trên thị trường. Bên cạnh Laporte, Ferran Torres nhận được sự quan tâm từ PSG và Atletico Madrid. Tiền đạo Barcelona chỉ còn 11 tháng hợp đồng, khiến tương lai của anh trở thành chủ đề đáng chú ý trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.