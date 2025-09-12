Hành trình ‘giải cứu’ Laporte diễn ra như thế nào

Tưởng như bị treo giò đến tháng 1 vì Al Nassr nộp hồ sơ chậm, Laporte đã được AFE, RFEF và Athletic phối hợp vận động thành công để FIFA xác nhận thương vụ hợp lệ, giúp anh kịp thời trở lại San Mamés.

Laporte cuối cùng đã rời Al Nassr.

Có lẽ ngay cả đạo diễn tài ba Steven Spielberg cũng khó dàn dựng được một kịch bản kịch tính đến vậy. Thương vụ Aymeric Laporte trở lại Athletic Club biến thành một bộ phim trinh thám với đủ cung bậc cảm xúc: từ hy vọng, tuyệt vọng, cho đến cái kết có hậu vào phút chót.

Khi thị trường chuyển nhượng châu Âu khép lại vào lúc 23h59 ngày 1/9, mọi thủ tục giữa Laporte, Athletic và Al Nassr đều đã đạt thỏa thuận. Nhưng rắc rối phát sinh khi phía CLB Saudi Arabia nộp hồ sơ muộn, khiến tên Laporte không thể xuất hiện trong hệ thống FIFA.

Nguy cơ lớn nhất: trung vệ người Tây Ban Nha có thể bị treo chân đến tận tháng 1/2026, vừa mất cơ hội chơi bóng tại La Liga, vừa ảnh hưởng tới vị trí ở đội tuyển quốc gia.

Laporte, ở tuổi 31, không chấp nhận cảnh “ngồi chơi xơi nước” trong chiếc lồng mạ vàng tại Saudi Arabia. Nhưng nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ, cánh cửa sự nghiệp sẽ đóng lại ngay trước mắt anh.

Ngay từ ngày 2/9, chiến dịch “giải cứu” được kích hoạt. David Aganzo – Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) – trực tiếp liên hệ với Laporte, người đại diện và lãnh đạo FIFA. Ông gọi điện không ngừng tới Zurich, thậm chí tới cả Chủ tịch Gianni Infantino, với thông điệp rõ ràng: “FIFA luôn nói bảo vệ cầu thủ, vậy hãy chứng minh ngay lúc này”.

Song song, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cũng lao vào cuộc, phối hợp với Athletic để tìm cơ sở pháp lý cứu vãn thương vụ. Không chỉ vì lợi ích của CLB xứ Basque, mà còn bởi lợi ích quốc gia: HLV Luis de la Fuente công khai thừa nhận, “Laporte là tài sản vô giá của bóng đá Tây Ban Nha, một trong những trung vệ hàng đầu thế giới”.

Laporte trở lại châu Âu thi đấu, khoác áo Atheltic Bilbao.

Trong suốt nửa đầu tuần, FIFA giữ thái độ cứng rắn. Hồ sơ đến muộn, nghĩa là… không có ngoại lệ. Thế nhưng, những bằng chứng mà phía Laporte cung cấp – hợp đồng ký kết đủ ba bên trước hạn chót, Al Nassr bắt đầu quy trình tải dữ liệu lên hệ thống –trở thành bước ngoặt.

Sáng 11/9, cuộc gọi quan trọng từ FIFA đã đến: hồ sơ được xác thực, thương vụ hợp lệ. Cỗ máy khổng lồ của bóng đá thế giới cuối cùng cũng thừa nhận sự thật: mọi việc đã hoàn tất đúng hạn, chỉ là kỹ thuật trì hoãn.

Ngày hôm đó, Athletic chính thức công bố bản hợp đồng với Laporte đến năm 2028. Từ nguy cơ ngồi ngoài nửa mùa, trung vệ người Tây Ban Nha đã có thể ra sân ngay lập tức trong màu áo đội bóng cũ, nơi anh từng trưởng thành và khẳng định tên tuổi.

Thương vụ này không chỉ mang lại nụ cười cho Laporte và CĐV Athletic, mà còn là lời nhắc nhở cho FIFA: cầu thủ không thể trở thành nạn nhân của những sai sót hành chính. Và trên hết, nó chứng minh rằng trong bóng đá, đôi khi những cú điện thoại dồn dập, những cuộc đàm phán bền bỉ có thể xoay chuyển cả số phận.

San Mamés giờ đây không chỉ chào đón một bản hợp đồng mới, mà còn chào đón sự trở về của một đứa con xứ Basque – người từng suýt bị “giam cầm” trong chiếc lồng vàng nơi sa mạc.