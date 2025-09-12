Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Donnarumma nêu lý do chọn Man City

  Thứ sáu, 12/9/2025 06:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bản hợp đồng mới nhất của Manchester City chia sẻ tham vọng giành chức vô địch Champions League và bày tỏ sự hào hứng khi được làm việc cùng HLV Pep Guardiola.

Việc Donnarumma gia nhập Man City đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, sau khi mất vị trí chính thức tại PSG.

“Việc ông ấy (Pep Guardiola) muốn tôi đến đây (Manchester City) là niềm tự hào lớn. Được huấn luyện bởi Pep là điều tuyệt vời nhất với một cầu thủ. Đó là lý do tôi đến đây. Tôi rất mong chờ được làm việc và ra sân dưới sự dẫn dắt của Pep”, Donnarumma chia sẻ với trang chủ Man City.

Hè này, Manchester City chiêu mộ Donnarumma từ Paris Saint-Germain với mức phí trên 30 triệu euro. Thủ môn người Italy ký hợp đồng 4 năm với đội chủ sân Etihad. Việc chiêu mộ Donnarumma cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của Guardiola, người trước đây luôn yêu cầu thủ môn của mình phải đóng vai trò như một “hậu vệ thứ 11” với khả năng chơi bóng bằng chân xuất sắc.

Song, với vóc dáng cao lớn, thủ môn người Italy chơi bao giờ giỏi trong việc chuyền bóng từ tuyến sau. Tiết lộ từ Donnarumma cũng cho thấy Pep chính là người đứng sau vụ chuyển nhượng thủ môn tuyển Italy đến sân Etihad.

"Tôi chắc chắn Pep sẽ giúp tôi rất nhiều, và chúng tôi sẽ cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời trong mùa giải này cũng như những năm tiếp theo. Man City đã trải qua một kỷ nguyên thành công không thể tin nổi, và tôi muốn tiếp tục góp phần vào đó”, Donnarumma nói thêm.

Việc chiêu mộ Donnarumma và bán Ederson cho thấy sự thay đổi trong ưu tiên về thủ môn của Man City. Việc cải thiện khả năng phòng ngự giờ đây là ưu tiên hàng đầu.

