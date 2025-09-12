Nhà vô địch Euro 2024 rời Al Nassr

FIFA phê duyệt bản hợp đồng giữa Athletic Bilbao và Aymeric Laporte, cho phép trung vệ này trở lại khoác áo đội bóng xứ Basque từ mùa này.

Laporte trở lại thi đấu cho Bilbao.

Theo Athletic, cả ba bên – Laporte, Al Nassr và Bilbao – đều đã đạt thỏa thuận hợp đồng trước khi thị trường đóng cửa. Sự cố nằm ở lỗi kỹ thuật từ phía đội bóng Saudi Arabia, khiến những giấy tờ liên quan đến vụ chuyển nhượng không được hoàn tất kịp thời.

Trong đơn kiến nghị gửi đến FIFA, Bilbao đã nộp đầy đủ giấy tờ và chứng minh tính hợp lệ của thương vụ, từ đó thuyết phục FIFA chấp nhận bản hợp đồng đặc biệt này.

Laporte sẽ gia nhập Bilbao ngay lập tức sau một mùa hè dài thương thảo. Trước đó, trung vệ người Tây Ban Nha đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm một năm với Al Nassr, còn Bilbao chi ra 10 triệu euro phí chuyển nhượng để hoàn tất thương vụ.

Đây là tin vui cho HLV Ernesto Valverde của Bilbao, người đang đau đầu khi hàng thủ chỉ còn hai trung vệ thực thụ là Vivian và Paredes do Yeray bị treo giò và Egiluz dính chấn thương dài hạn.

HLV Luis de la Fuente của tuyển Tây Ban Nha cũng hài lòng khi Laporte trở lại La Liga, bởi ông xem đây là sự bổ sung quan trọng cho kế hoạch nhân sự hướng tới World Cup 2026. Laporte từng là thành viên quan trọng giúp "La Roja" vô địch Euro 2024.

Laporte đã ở lại Bilbao trong suốt tuần qua, tự tập luyện và chờ kết quả cuối cùng từ FIFA. Với quyết định mới nhất, anh đủ điều kiện góp mặt trong danh sách thi đấu của Bilbao tại La Liga, Champions League và các đấu trường khác.

