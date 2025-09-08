Khoảnh khắc châm ngòi ẩu đả ở trận đấu của Thái Lan
Mohanad Ali vào bóng thô bạo với Chanathip Songkrasin khiến cầu thủ Thái Lan nổi giận trong thất bại 0-1 trước Iraq ở chung kết King’s Cup tối 7/9.
Sáng 8/9, 11 cầu thủ Tây Ban Nha cùng chạm bóng ở bàn thắng thứ 2 trong màn hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Sáng 8/9, Mikel Merino lập hat-trick giúp Tây Ban Nha đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Đêm 7/9, Ronaldo ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Armenia ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
Cristiano Ronaldo tức giận khi bị một người đàn ông tiếp cận để xin chụp ảnh trong lúc hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha.
Trận đấu giữa City FC Abuja và JKU FC ở Babati, Tanzania bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một đàn ong khổng lồ hôm 4/9.
Sense Lammens ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội trẻ Club Brugge trước Real Madrid ở UEFA Youth League 2019, khi mới 17 tuổi trong lúc lên tham gia tấn công vào những phút cuối trận.
Sáng 5/9, Lionel Messi rơi nước mắt trong trận đấu được cho là cuối cùng với tuyển Argentina trên quê hương khi tiếp đón Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.
Sáng 5/9, Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina hạ Venezuela 3-0 ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.
Dù đang trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn cố gắng chống nạng tới sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định.