Cựu danh thủ của Man City bị bắt

Cựu ngôi sao của Manchester City, Kiki Musampa, vừa bị bắt vì cáo buộc gian lận thuế trị giá khoảng 100.000 bảng.

Musampa trong pha tranh bóng với Steven Gerrard.

Tiền vệ cánh trái này từng khoác áo Man City 18 tháng theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid, ra sân tổng cộng 41 trận. Ông được người hâm mộ gọi với biệt danh “Chris” và từng ghi bàn vào lưới Liverpool, Aston Villa và Middlesbrough, trước khi rời đi để gia nhập Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2006.

Musampa, năm nay 48 tuổi, từng 43 lần khoác áo các đội trẻ Hà Lan, đồng thời giành Champions League cùng hai chức vô địch quốc gia với Ajax. Hiện tại, ông làm trợ lý huấn luyện viên cho Jong Ajax – đội dự bị của CLB thủ đô.

Truyền thông Hà Lan đưa tin Musampa đã bị cảnh sát bắt giữ vào thứ Ba vừa qua. Trong cuộc khám xét nhà riêng của ông, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ cùng đồng hồ xa xỉ. Người quản lý tài chính của Musampa, 65 tuổi, cũng bị bắt trong cùng vụ việc.

Cựu cầu thủ của Man City được trả tự do vào chiều thứ Tư. Theo cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan (FIOD), Musampa bị nghi đã khai báo cư trú ở nước ngoài để tránh thuế, trong khi vẫn làm việc và có thu nhập tại Hà Lan. Ông bị cáo buộc gian lận hơn 100.000 euro.

Các báo cáo còn cho biết Musampa gần đây bị ngân hàng tịch thu một bất động sản ở Amsterdam sau nhiều năm gặp rắc rối với thuế. Người phát ngôn của Ajax cho biết đã nắm được thông tin về việc Kiki Musampa bị bắt, nhưng lúc này còn quá sớm để đưa ra phản hồi chi tiết.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Musampa từng thi đấu tại sáu quốc gia khác nhau, khoác áo các CLB ở Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc, trước khi giải nghệ trong màu áo Willem II của Hà Lan vào năm 2009.