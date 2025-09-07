Man City nguy cơ mất 10 cầu thủ ở derby Manchester

Man City đang phải đối mặt với nhiều lo ngại về lực lượng khi có thể thiếu vắng nhiều trụ cột ở cuộc đối đầu với MU tại vòng 4 Premier League vào ngày 14/9.

Stones chưa chắc ra sân ở trận gặp MU.

Ở hàng thủ, Man City có thể thiếu vắng đến 5 gương mặt, bao gồm John Stones, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis, Josko Gvardiol và Rayan Ait-Nouri. Trong đó, Stones phải rời khỏi đội tuyển Anh vì chấn thương cơ. HLV Thomas Tuchel quyết định không mạo hiểm sử dụng trung vệ này trong các trận đấu vòng loại World Cup 2026.

Hậu vệ người Uzbekistan, Abdukodir Khusanov, cũng đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục sau chấn thương bắp chân từ đầu mùa. Một hậu vệ khác là Rico Lewis rút lui khỏi đội U21 Anh do chấn thương chưa được công bố. Man City sẽ đánh giá tình hình của anh trước trận derby Manchester.

Trong khi đó, tân binh Ait-Nouri và trung vệ Josko Gvardiol đang trong giai đoạn hồi phục và được đánh giá có thể kịp trở lại ở trận gặp MU. Những gương mặt còn lại bỏ ngỏ khả năng ra sân trước MU bao gồm Phil Foden, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Nico O'Reilly và Savinho vì nhiều lý do khác nhau.

Mùa giải trước, chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến màn trình diễn của Man City. Hiện tại, vấn đề này tái diễn sau khi đội chủ sân Etihad có khởi đầu không như ý với 2 thất bại liên tiếp, chỉ mang về 3 điểm sau 3 trận đấu đầu tiên ở Premier League.

